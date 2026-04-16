Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни вбили трьох мешканців Дніпропетровщини і поранили понад 30 людей

Ворог атакував область безпілотниками, артилерією та ракетами.

​Росіяни вбили трьох мешканців Дніпропетровщини і поранили понад 30 людей
Наслідки російської атаки у Дніпропетровській області
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області через російські удари троє людей загинули, і 34 дістали поранень. Ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією та ракетами.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа. 

Масованого удару росіяни завдали по Дніпру. У місті понівечені офісна та адмінбудівлі, житлові будинки, підприємство, автівки. Загалом через вечірню та нічну атаки постраждали 30 людей. Двоє загинули.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджена приватна оселя, зруйнована прибудова до будинку. Постраждала 14-річна дівчинка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

На Нікопольщині росіяни поцілили по самому Нікополю, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Горіли приватний будинок і будівля, що не експлуатується. Пошкоджені багатоповерхівка, авто. Загинув 37-річний чоловік. Троє – поранені. Двоє 28-річних чоловіків госпіталізовані у важкому стані.

Читайте також
