​Росіяни вбили трьох мешканців Дніпропетровщини і поранили понад 30 людей

У Дніпропетровській області через російські удари троє людей загинули, і 34 дістали поранень. Ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією та ракетами.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

Масованого удару росіяни завдали по Дніпру. У місті понівечені офісна та адмінбудівлі, житлові будинки, підприємство, автівки. Загалом через вечірню та нічну атаки постраждали 30 людей. Двоє загинули.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджена приватна оселя, зруйнована прибудова до будинку. Постраждала 14-річна дівчинка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині росіяни поцілили по самому Нікополю, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Горіли приватний будинок і будівля, що не експлуатується. Пошкоджені багатоповерхівка, авто. Загинув 37-річний чоловік. Троє – поранені. Двоє 28-річних чоловіків госпіталізовані у важкому стані.