Росія атакувала Київ повторно дронами після балістики. Є жертви і понад 40 потерпілих

Близько 7 ранку росіяни поцілили дроном по будинку. 

Удар по Києву
Фото: ДСНС України в Telegram

У п’яти районах Києва є пошкодження внаслідок нічної ракетної атаки. Кількість жертв, за даними ДСНС, зросла до 5, мер міста наводить дані про 4 загиблих і 45 потерпілих.

У Подільському районі загинули двоє людей – дитина 12 років і жінка 38, повідомив Віталій Кличко. 26 поранених госпіталізовані. 

В Подільському районі було влучання в житлову і нежитлову будівлю, падіння уламків на кількох локаціях. 

На одній із них, у житловому будинку, сталася пожежа на першому поверсі. В іншій багатоповерхівці пошкоджені вікна. Також уламки частково зруйнували триповерхову будівлю міні-готелю та пошкодили прилеглі будинки. Влучання уламків ракети в 6 поверх 16-поверхового житлового будинку. 

Внаслідок падіння уламків частково зруйновано приватний будинок. З-під завалів врятували дитину та її матір. 

Рятувальники повідомили, що в цьому районі також троє людей отримали поранення склом.

В Оболонському районі – пошкоджено офісну будівлю з подальшим горінням конструкцій та припаркованих автомобілів. Внаслідок повторного обстрілу постраждали 4 медики. і двоє поліцейських. 

У Дніпровському районі – уламки ракети на відкритій території.

В Деснянському районі – уламки ракети спричинили загоряння в двоповерховому житловому будинку.

“Уламки ракети також упали на двох локаціях в Шевченківському районі. На території біля житлового будинку. Та на дитячому майданчику за іншою адресою. Без пожеж”, – додав мер Віталій Кличко. 

Після атаки ракетами росіяни на світанку вдарили дронами. Один з них влучив в будинок у Подільському районі.

"У Подільському районі ворожий БпЛА, буквально влетів у 18-ти поверхівку. Летів дуже низько", – повідомив мер міста.

У зв'язку з наслідками атаки в Києві тимчасово змінили рух транспорту.

Через перекриття ділянки на розі вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 курсують за зміненою схемою: від пл. Українських Героїв, ст. м. "Нивки", вул. Кадетський Гай – до пл. Валерія Марченка. На маршрут № 28 випустили більше тролейбусів.

Автобуси №№ 32, 36ТР їдуть вул. Данила Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Газопровідну – просп. Георгія Гонгадзе – просп. Європейського Союзу, далі за власним маршрутом.

