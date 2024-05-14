У Харкові пролунав вибух. Влучання – в Київському районі

В Харкові вранці вівторка пролунав вибух.

Мер міста Ігор Терехов повідомив про нього о 6:01. Згодом він уточнив, що "приліт" відбувся в Київському районі.

"Приліт у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. На зараз – без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують", – сказав мер.

Станом на 23 годину на Харківському напрямку наші підрозділи відбили 13 атак противника на напрямках Нова Товолжанка (рф) – Вовчанськ, Шебекіно (рф) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке, Глибоке – Липці, повідомляли в Генштабі.

Українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривали.

На Куп’янському напрямку наші війська відбили 22 атаки противника на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. В ході боїв втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках покращили тактичне положення наших військ. На напрямках Ковалівка – Новоєгорівка та Кислівка – Іванівка тривали бої за окремі позиції.

Новий наступ росіян на Харківську область

10 травня Харківська ОВА повідомила про масовані обстріли Вовчанська та інших населених пунктів прикордоння. Генштаб заявив, що близько 5 ранку ворог намагався прорвати лінію оборони.

Того ж дня президент Володимир Зеленський сказав, що окупанти почали в Харківській області контрнаступальну операцію.

Відтоді росіяни намагаються просуватися, захисники чинять опір. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також раніше зазначав, що наразі ситуація на Харківщині залишається загостреною. Ворог активно атакує підрозділи ЗСУ на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави.

ОВА надала цілодобовий номер для евакуації: 0-800-33-92-91.

13 травня президент замінив керівника харківського напрямку – ним став бригадний генерал Михайло Драпатий. Володимир Зеленський також сказав, що на Харківський напрямок, де наразі продовжуються важкі бої, перекинули додаткові сили ЗСУ, зокрема, в районі Вовчанська та інших прикордонних районах.

Більше на цю тему: "Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи" від Віктора Кевлюка.