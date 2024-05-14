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У Харкові пролунав вибух. Влучання – в Київському районі

Деталі з'ясовують. 

У Харкові пролунав вибух. Влучання – в Київському районі
Фото: detector.media

В Харкові вранці вівторка пролунав вибух.

Мер міста Ігор Терехов повідомив про нього о 6:01. Згодом він уточнив, що "приліт" відбувся в Київському районі.

"Приліт у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. На зараз – без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують", – сказав мер.

Станом на 23 годину на Харківському напрямку наші підрозділи відбили 13 атак противника на напрямках Нова Товолжанка (рф) – Вовчанськ, Шебекіно (рф) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке, Глибоке – Липці, повідомляли в Генштабі.

Українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривали.

На Куп’янському напрямку наші війська відбили 22 атаки противника на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. В ході боїв втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках покращили тактичне положення наших військ. На напрямках Ковалівка – Новоєгорівка та Кислівка – Іванівка тривали бої за окремі позиції.

Новий наступ росіян на Харківську область

  • 10 травня Харківська ОВА повідомила про масовані обстріли Вовчанська та інших населених пунктів прикордоння. Генштаб заявив, що близько 5 ранку ворог намагався прорвати лінію оборони.
  • Того ж дня президент Володимир Зеленський сказав, що окупанти почали в Харківській області контрнаступальну операцію.
  • Відтоді росіяни намагаються просуватися, захисники чинять опір. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також раніше зазначав, що наразі ситуація на Харківщині залишається загостреною. Ворог активно атакує підрозділи ЗСУ на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави.
  • ОВА надала цілодобовий номер для евакуації: 0-800-33-92-91.
  • 13 травня президент замінив керівника харківського напрямку – ним став бригадний генерал Михайло Драпатий. Володимир Зеленський також сказав, що на Харківський напрямок, де наразі продовжуються важкі бої, перекинули додаткові сили ЗСУ, зокрема, в районі Вовчанська та інших прикордонних районах.

Більше на цю тему: "Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи" від Віктора Кевлюка.

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