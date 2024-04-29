Telegram заблокував чатбот української розвідки "єВорог"

Месенджер Telegram заблокував чатбот "єВорог", за допомогою якого можна було повідомляти про рух окупантів.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
"Сьогодні керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, у тому числі, заблоковано «Головний бот розвідки». Це сталося всупереч правилам і публічним заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало", - йдеться у повідомленні.
У ГУР запевнили, що незважаючи на блокування, персональні дані українців у безпеці.
Водночас, зазначається, що ворог створює чатботи зі схожими назвами. В ГУР закликали не надсилати на них жодних персональних даних.
"Ми вже відновлюємо роботу бота на інших платформах. Досі доступні канали для зв'язку: офіційна пошта для зв'язку: [email protected]; Signal: +38 096 945 53 41; WhatsApp: +38 096 945 53 41", - додали у розвідці.
Про блокування свого бота також заявив і легіон "Свобода Росії", який воює на боці України проти російських окупантів.
Раніше засновник Telegram Павло Дуров оголосив, що месенджер блокуватиме акаунти і ботів, "які збирають координати для точкових ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства".
Що таке "єВорог"
- Мінцифри запустило в Telegram чатбот "єВорог" у березні 2022 року. Тоді українців закликали знімати і надсилати кадри техніки росіян. Станом на червень українці надіслали понад 940 заявок про колаборантів.
- Крім того, через чатбот українців на окупованих територіях закликали повідомляти про ворожий РЕБ (засоби радіолокаційної боротьби) та засоби звʼязку.
Що не так із Telegram
- Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що месенджер Telegram є проблемою з точки зору національної безпеки, але при цьому його можна використати на користь України. Раніше в українській розвідці також зазначали, що месенджер містить у собі низку загроз для безпеки України, тому потрібно шукати варіанти вирішення цієї проблеми.
- У липні минулого року американсьа газета The New York Times писала, що ФСБ стежить за спілкуванням у Telegram та WhatsApp, зокрема на окупованих територіях України. А британська газета Financial Times писала, що у Telegram масово торгують секретними даними американських державних органів, зокрема правоохоронних та розвідувальних. Зловмисники часто мають зв'язок з Росією. Згідно із дослідженнями, найбільший інформаційний вплив Росія здійснює на українців саме через Telegram.
- Ще у 2022 СБУ оприлюднила список Telegram-каналів, які координує російський генштаб.
- У Верховній раді 25 березня зареєстрували законопроєкт №11115, який дозволить регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації. Зокрема, це стосується і платформи Тelegram.
- Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк наголошував, що на сьогодні безпечного месенджера не існує. Є "технічні рішення", які дозволяють отримати доступ не лише до Telegram, але й до Signal, Viber та інших. Він підтвердив, що Telegram активно використовується в дезінформаційних кампаніях росіян. Є низка вже створених і постійно додаються нові під виглядом українських, які нібито "знаються на внутрішній ситуації у провладних кабінетах".
- СБУ регулярно зв’язується з усіма платформами стосовно блокування або видалення небезпечного контенту. Однак, жодна з них – ні Telegram, ні Facebook або Meta, ні Google офіційно не представлені в Україні, не мають юридичної особи. Тому вони не зобов’язані виконувати наші запити, та вимоги. СБУ подала відповідну ініціативу, щоб усі міжнародні платформи відкрили в Україні свої офіційні представництва. Тоді вони будуть зобовʼязані виконувати рішення українського суду.