Telegram заблокував чатбот української розвідки "єВорог"

У ГУР запевнили, що персональні дані українців у безпеці.

Месенджер Telegram заблокував чатбот "єВорог", за допомогою якого можна було повідомляти про рух окупантів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Сьогодні керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, у тому числі, заблоковано «Головний бот розвідки». Це сталося всупереч правилам і публічним заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало", - йдеться у повідомленні.

У ГУР запевнили, що незважаючи на блокування, персональні дані українців у безпеці.

Водночас, зазначається, що ворог створює чатботи зі схожими назвами. В ГУР закликали не надсилати на них жодних персональних даних.

"Ми вже відновлюємо роботу бота на інших платформах. Досі доступні канали для зв'язку: офіційна пошта для зв'язку: [email protected]; Signal: +38 096 945 53 41; WhatsApp: +38 096 945 53 41", - додали у розвідці.

Про блокування свого бота також заявив і легіон "Свобода Росії", який воює на боці України проти російських окупантів.

Раніше засновник Telegram Павло Дуров оголосив, що месенджер блокуватиме акаунти і ботів, "які збирають координати для точкових ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства".

Що таке "єВорог"

Мінцифри запустило в Telegram чатбот "єВорог" у березні 2022 року. Тоді українців закликали знімати і надсилати кадри техніки росіян. Станом на червень українці надіслали понад 940 заявок про колаборантів.

Крім того, через чатбот українців на окупованих територіях закликали повідомляти про ворожий РЕБ (засоби радіолокаційної боротьби) та засоби звʼязку.

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