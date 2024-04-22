Наступний пакет допомоги Україні буде більшим за звичайний, - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена готує більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги для України.
Про це повідомляє Politico з посиланням на американських чиновників.
Джерела видання повідомляють, що пакет включатиме бронетехніку, на додаток до терміново необхідної артилерії та ППО.
Чиновники Міноборони хочуть, щоб новий пакет допомоги був готовий незабаром після того, як Байден підпише законопроєкт про надання допомоги Києву.
Новий пакет, над яким зараз працює Пентагон, буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі 300 млн доларів, повідомили джерела.
Ймовірно, додаткові бойові машини Bradley будуть частиною вантажу. Очікується, що старіші Humvee і бронетранспортери M113, а також ракети також будуть у пакеті.
Втім, представник Пентагону відмовився від коментарів.
- Глава України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом під час якої лідери обговорили постачання зброї для ЗСУ. Байден запевнив Зеленського, як тільки Сенат схвалить закон про надання військової допомоги США, він підпише документ.
- Графік, за яким Україна отримуватиме зброю від США, невідомий, і його не оприлюднять, тому що це може вплинути на стратегію війни. Але зброя, яка прибуде в Україну, прибуде швидше, ніж будь-яка армія могла б мобілізуватися, щоб доставити її сюди. Частина зброї може бути за кілька днів, частина – за кілька тижнів.
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Документ, який ще має схвалити Сенат і підписати президент США, передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
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Президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів.
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Згодом лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що голосування за пакет допомоги Україні відбудеться у вівторок.
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Наступного тижня верхня палата Конгресу не мала працювати, але вона збереться, щоб ухвалити цей закон.
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Пентагон готовий надати військову допомогу Україні одразу після того, як Сенат наступного тижня схвалить законопроєкт про допомогу Україні, а президент Джо Байден підпише його.