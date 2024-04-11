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Росія атакувала енергетику 40 ракетами і 40 дронами. Пошкоджені підстанції і об'єкти генерації в 5 регіонах

Збити вдалося лише частину ворожих об'єктів.

Росія атакувала енергетику 40 ракетами і 40 дронами. Пошкоджені підстанції і об'єкти генерації в 5 регіонах
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Цієї ночі ворог завдав масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ворог випустив понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. 

Частину ракет і "шахедів" вдалося збити, але не всі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській", – сказав він.

Фото: ДСНС

В "Укренерго" додали, що ракети і дрони пошкодили підстанції та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. 

"З 6:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

В інших регіонах обмежень немає.

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