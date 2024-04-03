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Армія РФ тричі атакувала Нікопольщину з артилерії, — ОВА

Пошкоджені приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт.

Армія РФ тричі атакувала Нікопольщину з артилерії, — ОВА
Фото: Сергій Лисак

Впродовж дня російські окупанти тричі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії. І ще 8 разів ворог вдарив по району дронами-камікадзе, повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під найбільшим ударом опинився Нікополь, також ворог поцілив по двох громадах – Покровській та Марганецькій. 

"Пошкоджені приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Люди не постраждали",  — зазначив Лисак.

  • Через вчорашній обстріл Дніпра пошкоджені чотири заклади освіти, дев'ять багатоквартирних будинків, 25 авто.
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