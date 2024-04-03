Армія РФ тричі атакувала Нікопольщину з артилерії, — ОВА

Впродовж дня російські окупанти тричі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії. І ще 8 разів ворог вдарив по району дронами-камікадзе, повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під найбільшим ударом опинився Нікополь, також ворог поцілив по двох громадах – Покровській та Марганецькій.

"Пошкоджені приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Люди не постраждали", — зазначив Лисак.