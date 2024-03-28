Сирський провів розмову із американським колегою Брауном

Генерали обговорили потреби ЗСУ в найближчі місяці та питання необхідної допомоги США для України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Про це повідомила пресслужба Олександра Сирського.

Під час розмови Сирський та Браун обговорили потреби ЗСУ в найближчі місяці, питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних та бомбових ударів.

Також сторони обговорили розбудову фортифікацій, а також проаналізовали деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року.

“Наші партнери розуміють всі виклики і проблеми. Ми вдячні їм за підтримку. Без такої підтримки нам було б набагато важче воювати з потужним ворогом”, - зазначив Олександр Сирський.