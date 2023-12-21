Україна добиватиметься повернення чоловіків з-за кордону для мобілізації, – Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна має намір з наступного року закликати із запасу на військову службу чоловіків-українців, які перебувають за кордоном. Про це він розповів в інтерв'ю виданням Bild, Welt TV та Politico, повідомляє DW.

Українці віком від 25 до 60 років, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні будуть з'явитися на призовні пункти.

Умєров зазначив, що йдеться про запрошення з'явитися на призовні пункти, але водночас дав чітко зрозуміти, що тим, хто ухиляється, загрожуватимуть санкції.

"Ми поки що обговорюємо, що має статися, якщо вони не з'являться добровільно", - зазначив міністр.