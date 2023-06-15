Генсек НАТО заявив, що навчання українських пілотів на F-16 вже почалося

При цьому коли саме передадуть винищувачі, поки що невідомо.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням "Рамштайну" заявив, що союзники по НАТО вже почали навчання українських пілотів на літаках F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"По-перше, я вітаю рішення кількох країн-членів Альянсу далі підтримувати Україну під час навчання пілотів. І також пізніше ми можемо прийняти рішення щодо надання реактивних літаків 4-го покоління F-16", - сказав генсек НАТО.

Він також подякував Данії за те, що вона відіграє керівну роль у забезпеченні цих питань, і за готовність навчати українських пілотів.

"Коли конкретно це рішення (про передачу літаків, - ред.) буде прийнято, ще не відомо. Але вже ясно, що навчання почалося і це дає нам змогу тоді надати літаки. Тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати", - сказав Столтенберг у відповідь на питання про надання Україні F-16.

Зазначимо, сьогодні, 15 червня, у Брюсселі стартувала зустріч міністрів оборони НАТО. Столтенберг вважає, що вона проходить у "критичний час" у війні. Генсек зазначив, що ще рано робити висновки, але українці вже досягають успіхів.

Нагадаємо, декілька днів тому міністр оборони Нідерландів повідомила, що українські пілоти можуть розпочати навчання на винищувачах F-16 вже цього літа. Навчання розпочнеться для двох груп по 12 українських пілотів, які вже мають досвід управління радянськими МіГ-ами.

Президент України нещодавно заявив, що є держави, які точно підтвердили надання Україні винищувачів F-16, також є домовленість про "потужну" кількість літаків.

Тим часом премʼєр-міністри Великої Британії та Данії мають обговорити із президентом США Джо Байденом місію з надання винищувачів F-16 Україні.

Про те, що навчання розпочнеться улітку, раніше говорила і Велика Британія.