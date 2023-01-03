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Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, - журналіст

Більше половини загиблих росіян вже витягли з-під завалів.

Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, - журналіст
Фото: Денис Казанський

В Макіївці Донецької області тривають роботи з розбирання завалів ПТУ №19, де ударом ЗСУ було знищене скупчення російських окупантів.  

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

“Російські телеграми канали повідомляють, що в Макіївці витягли вже 196 тіл. Загальна кількість загиблих 270 осіб”, - написав Казанський.

Фото: Денис Казанський

Фото: Денис Казанський

Фото: Денис Казанський
 

Нагадаємо, російські канали заявили про удар по Макіївці 31 грудня, повідомляючи про "сотні загиблих". Після резонансу Міноборони РФ підтвердило удар, але назвавши значно меншу кількість загиблих – 63 військових.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ від ранку 1 січня повідомлялося, що авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження противника, а також по позиції його зенітно-ракетного комплексу, а наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, а також пункт управління БпЛА окупантів. Місця враження не уточнювалися.

Пізніше американський Інститут дослідження війни (ISW) зазначив, що удар по місцю розміщення російських військових у Макіївці спричинив критику на адресу командування в Росії.

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