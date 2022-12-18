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Окупанти знову обстріляли центр Херсона, троє поранених

Один з поранених знаходиться у важкому стані.

Окупанти знову обстріляли центр Херсона, троє поранених
Фото: Тимошенко в ТГ

По центру Херсона завдано чергового удару російських окупантів.

Про це повідомив у Телеграм заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Постраждало троє людей. Вони отримали осколкові поранення, 1 поранений у важкому стані. Всім надається медична допомога. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що після відходу окупантів із Херсона, вони регулярно обстрілюють місто. Так, російські загарбники зранку 17 грудня обстріляли Корабельний район Херсона. 36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні. 

Також 17 грудня внаслідок ворожого обстрілу села Степанівка під Херсоном загинула жінка.

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