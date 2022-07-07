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Залужний із начальником британського штабу оборони обговорили плани майбутніх військових операцій

"Цей візит є потужним сигналом підтримки Збройних Сил України у боротьбі з російським агресором".

Залужний із начальником британського штабу оборони обговорили плани майбутніх військових операцій
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Україну відвідав начальник Штабу оборони Великобританії адмірал сера Тоні Радакін.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Головнокомандувач з британським адміралом обговорили плани наступних операцій на фронті.

"Ми дуже плідно попрацювали на пункті управління, обговорили до деталей плани майбутніх операцій. Як військові люди, розуміємо ситуацію такою, як вона є, і віддаємо всі сили боротьбі за свободу", - зазначив Залужний.

Він наголосив, що візит Радакіна є "потужним сигналом підтримки Збройних Сил України у боротьбі з російським агресором".

Нагадаємо, днями Головнокомандувач ЗСУ обговорив із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі звільнення українських земель від російської окупації.

Також Залужний подякував Польщі та Чехії за надану українським захисникам військову допомогу.

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