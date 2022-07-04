Дошки було демонтовано в рамках “громадської дерусифікації”.

В столиці були демонтовані дошки одіозному чеському журналісту Юліусу Фучику та радянському воєначальнику Василю Тупікову.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці “Декомунізація.Україна” у Facebook.

Зазначається, що за результатами голосування в додатку “Київ Цифровий” та рішенням експертної групи вул. Юліуса Фучика має стати вул. Карла Чапека, а вул. Генерала Тупікова - вул. Андрія Мельника.

“Київ лишається одним з небагатьох міст, де досі не розпочався процес дерусифікації та закінчення декомунізації пам'ятних знаків (крім одного під аркою Дружби народів). Загалом таким об'єктів - понад 100 штук”, - наголошується у повідомленні.

І, хоча 14 травня Київрада проголосувала рішення про необхідність демотажу, як мінімум, 47 об'єктів включно з Пушкіними, Ватутіним, Щорсом та іншими, ніяких дій з виконання рішення не було виконано.

Фото: Декомунізація. Україна

Фото: Декомунізація. Укр аїна

Фото: Декомунізація. Україна

Фото: Декомунізація. Україна

Довідково:

Юліус Фучик - заангажований чеський журналіст, з 1921 р. член Комуністичної партії Чехословаччини, з 1929 р. працював в газеті Компартії кореспондентом у Москві, з 1941 р. - член ЦК Компартії Чехословаччини. Належав до групи журналістів, яка відкинула будь-яку критику СРСР. Збірка його репортажів з СРСР "Країна, де завтра вже означає вчора" стала прикладом украй упередженого висвітлення радянської імперії, у якій панував сталінський терор і чий промисловий розвиток вимагав мільйонів жертв (перше видання вийшло 1932 р., коли в Україні почався Голодомор).

Василь Тупіков - російський воєначальник, член ВКП(б), з 1922 р. в Червоній Армії, військовий аташе СРСР в Естонії (1935-37) та Німеччині (1940-41 рр.)

Як раніше повідомлялось, до секретаріату Київської міської ради надійшли понад 12 тисяч пропозицій щодо перейменувань вулиць, провулків, алей, проспектів та шосе, які наразі необхідно опрацювати. За добу 100 000 українців взяли участь у голосуванні за дерусифікацію вулиць Києва.