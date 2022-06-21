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Внаслідок російських обстрілів у Миколаєві загинула людина, - Сєнкевич

Також є поранені

Внаслідок російських обстрілів у Миколаєві загинула людина, - Сєнкевич
Фото: Олександр Сєнкевич

Від обстрілів російських загарбників у Миколаєві загинула одна особа. Станом на 19:00 відомо про трьох поранених.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

Сьогоднішніми обстрілів Миколаєва пошкоджене майно двох приватних підприємств, розповів Сєнкевич. 

Він додав, що російські обстріли пошкодили як будівлі, так і автомобілі.

Нагадаємо, зранку 17 червня Російська Федерація завдала ракетного удару по місту Миколаїв. Від ракетного удару постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. Дві людини загинули, 20 - поранені.

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