Фото: pomisna.info

У Михайлівському соборі Києва прощаються із документалістом і фоторепортером Максом Левіним. Заупокійну службу очолює предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Віддати останню шану загиблому прийшли його рідні, колеги, військові-побратими, представники влади.

О 14:00 прощання із Максом відбудеться на новому кладовищі в Боярці.

У прощальному слові до громади, рідних та близьких Макса, його колег та друзів митрополит Епіфаній наголосив, що ми проводжаємо в останню земну путь людину, яка присвятила себе служінню правді. "Служінню в особливий спосіб – те, що він бачив душею та очима, він передавав аудиторії через фотографії. Один з найкращих фотографів сучасної України, Максим Левін не просто працював журналістом. Він дійсно служив, служив тому, що є вищим за сьогодення, що торкається вічності. Він служив істині, а значить у свій спосіб, через дарований йому талант він служив Богові", – сказав предстоятель помісної Української церкви.

Попри небезпеку, яку добре усвідомлював Макс, покликання говорити та показувати правду для нього значило більше за небезпеку. "Бо перемога неправди, перемога темряви, перемога тиранії для України обернулася би новим колом пекла на землі. Максима вбили тому, що він не брехав, як до цього звикли в Московії. Вбили тому, що він не був, як скабєєви та соловйови, які насправді вже мертві, хоча і продовжують ще існувати. А Максим, який з гідністю і відданістю навіть ціною життя служив правді та свободі, свободі слова й думки – він не вмер, а пішов у вічність", – зазначив митрополит Епіфаній.

"Він живе у вашій пам'яті, в пам'яті численних шанувальників його таланту. Він живе в своїх фотографіях. Він живе і буде жити в тій Україні, яка не скорилася перед московським тираном, не злякалася, не зігнулася, але на подив для всього світу стоїть міцно в боротьбі та перемагає", – додав предстоятель ПЦУ, закликавши молитися за спокій душі Макса Левіна та всіх, хто поклав життя за Україну.

Звʼязок із фотокореспондентом і його колегою Олексієм Чернишовим було втрачено 13 березня. 1 квітня загиблого Левіна знайшли поблизу села Гута Межигірська.

За повідомленням прокуратури, журналіст був убитий двома пострілами зі стрілецької зброї. Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок з чоловіками зник.

Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії.

3 квітня президент Володимир Зеленський нагородив загиблого документаліста і фотокореспондента Левіна орденом "За мужність".

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL). Автор проєкту AFTER ILOVAYSK.

Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні. "Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", – пояснював журналіст.

Допомога у похованні та родині:

Монобанк: 4441114420335646 – Зоряна Стельмах;

ПриватБанк: 5168757403122528 – Інна Варениця.