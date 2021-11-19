Нагородну зброю Іллі Киви віддадуть двом комбатам Національної гвардії, – Монастирський

Нагородна зброя, вилучена в народного депутата Іллі Киви, буде вручена двом бійцям АТО і Операції на сході України, командирам батальонів Національної гвардії.

Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, сьогодні він підписав наказ про нагородження Сидорина Сергія Володимировича – командира 2-го батальону оперативного призначення, який захищає державу з 2014 року. Він знешкодив танк ворога і вивів підрозділ з-під масового обстрілу. Також нагородять Назарія Ясінськго – командира 1-го батальону оперпризначення, який бере участь в АТО-ООС з 2014, успішно виявляв диверсійні групи і виводив бійців з-під вогню.

"Саме ця зброя сьогодні буде вручена цим героям, які насправді мають честь і мають право бути відзначеними Українською Державою такою відзнакою", – заявив міністр.

Нагадаємо, нагороду вигляді зброї Ілля Кива отримав у 2015 і 2016 роках від тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Тоді повідомлялося, що Киві вручили "Форт-17" і АПС. Водночас здав у МВС він Glock-19 і АПС.

Причиною позбавлення Киви зброї стала його поведінка. 15 жовтня 2021 року Кива оприлюднив відео, на якому він з автоматом в руках заявив, що є лідером "антифашистського руху", стріляє з автомата у повітря на тлі феєрверку. Кива пояснив, що так він святкує загибель Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський. Після цього проти Киви відкрили кримінальну справу за стрілянину з автомата.

Після того, як голова МВС видав наказ про позбавлення Киви нагородної зброї, нардеп заявив, що його позбавили звання кандидата наук.

Кива розповів, що влада не тільки позбавила його нагородного пістолета, а й "під час обшуку змусила комісію в Міністерстві освіти винести рішення про позбавлення мене звання кандидата наук на підставі того, що хоч у моїй дисертації й немає плагіату, але, за рішенням комісії, немає новизни". Нардеп вважає, що це черговий формальний привід влади дискредитувати його.