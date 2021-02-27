Під Офісом президента розпочався мітинг ”Справедливість Стерненку – справедливість усім” на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого засудили до семи років і трьох місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини. Це вже друга акція під офісом Володимира Зеленського – перша пройшла у день ухвалення вироку.

Наразі в акції бере участь кілька тисяч осіб, повідомив кореспондент lb.ua.

На місці працює "поліція діалогу" та Нацгвардія.

Оновлення 13:19. Учасники акції тримають плакати "Україна не рояль", "Або чесний суд або буде самосуд", "Волю Стеренку", а також на підтримку фігуранта "справи Шеремета" – військового й музиканта Андрія Антоненка.

Зараз пікетувальники йдуть до Офісу Генерального прокурора.

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Оновлення 14:08. Учасники акції рухаються до Офісу Генпрокурора через метро "Арсенальна".

Фото: Ірина Лисогор

Фото: Ірина Лисогор

Фото: Ірина Лисогор

Фото: Ірина Лисогор

Фото: Ірина Лисогор

Оновлення 14:41. Учасники акції з фаєрами підійшли до Офісу Генпрокурора.

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що сьогодні у Києві не буде ніяких кордонів і громадяни зможуть вільно, мирно, без зброї, мітингувати на вулиці Банковій.

Стерненко вважає справу політично вмотивованою. Активіста визнали винним за усіма статтями. Це незаконне зберігання зброї, викрадення людини (звільнили від покарання через строки давності) та напад з метою заволодіння чужим майном. Аналогічний вирок у цій справі отримав і соратник Стерненка, Руслан Демчук.

Мова йде про справу щодо викрадення Сергія Щербича, який у 2015 році став місцевим депутатом від проросійської партії "Родіна". Щербича викрали та катували, вимагаючи від нього відмовитися від ще неотриманого депутатського мандату. Постраждалий написав заяву проти Стерненка, після чого активіста, який на той час очолював одеський "Правий сектор", заарештували. Через декілька днів Апеляційний суд випустив Стерненка під заставу. Розслідування тяглося аж до нині.

Під час акції під ОПУ в день вироку відбулися сутички між протестувальниками і правоохоронцями. Кілька поліцейських отримали опіки очей, їм надають необхідну допомогу. Також від сльозогінного газу постраждали деякі протестувальники.

На тлі суспільного резонансу через вирок прокурор Одеської області Сергій Костенко дав брифінг щодо справи проти Стерненка. Він заявив, що сукупність доказів дозволила прокуратурі займати позицію щодо наявності злочину та причетності до нього Стерненка і Демчука.

"Цими доказами є протокол огляду з місця події, слідчого експеременту, є трафіки телефонних з'єднань, які підтверджують спілкування і переміщення осіб, що фігурують у провадженні, покази потерпілих", - перерахував Костенко.

Він також зазначив, що, на думку прокуратури, метою злочину була не матеріальна вигода (потерпілий стверджував, що у нього забрали 300 гривень), а "намагання примусити його до припинення громадської діяльності та складання депутатських повноважень".

Адвокати Стерненка повідомляли, що вимагають його переведення з Одеського СІЗО до Київського, адже там йому може загрожувати небезпека. Костенко сказав, що це питання розглядається.