Степанов прокоментував низьку ефективність вакцини Sinovac

Міністерство охорони здоров'я при укладенні договору про постачання китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac заклало вимогу до її ефективності на рівні не менше 70%. Якщо ефективність буде меншою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК-Україна.

Міністр зазначив, що для затвердження вакцини більшістю медичних регуляторів світу, в тому числі і Всесвітньою організацією охорони здоров'я, повинна становити вище 50%. При цьому Україна підняла цей поріг.

"Ефективність продукції на момент поставки має бути підтверджена на рівні не менше 70%. Відповідний аналіз повинен бути підтверджений від компанії-виробника. Якщо компанія не буде відповідати цим стандартам, то вона відшкодовує кошти в повному обсязі. Фінансово ми повністю захищені і у нас є банківська гарантія на ці речі", - заявив Степанов.

Нагадаємо, у дослідженні біомедичного дослідницького центру Butantan у місті Сан-Пауло повідомлялося, що загальна ефективність вакцини Coronavac - 50,38%. Раніше ефективність даної вакцини оцінили в Індонезії - вона склала 65%. При цьому в Туреччині ефективність препарату оцінили вище.

Раніше керівник ДП "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов повідомив, що Україна отримає повну вартістю замовленої у Китаї вакцини Sinovac, якщо вона не пройде реєстрацію або матиме ефективність менше 70% за результатами третьої фази клінічних випробувань.