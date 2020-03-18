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В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса

Коронавирус обнаружили в Киевской и Донецкой областях.

В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса
Фото: EPA/UPG

По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом в телеграме информирует официальный канал Минздрава Коронавірус-інфо.

Согласно сообщению, 10 случаев коронавируса подтверждены в Черновицкой области, один - в Житомирской, 2 - в Киевской, 1 - в Донецкой областях и 2 - в Киеве.

Таким образом, новые случаи COVID-19 подтверждены в Киевской и Донецкой областях.

"Получено за сегодня пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные. Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц", - говорится в собщении.

Ранее сегодня Минздрав заявлял, что количество случаев коронавируса в Украине за сутки не изменилось.

17 марта в Украине было зафиксировано 7 новых случает инфицирования коронавирусом. Также Министерство здравоохранения подтвердило, что причиной смерти женщины, которая накануне вечером скончалась в Черновцах, является коронавирусная инфекция COVID-19.

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