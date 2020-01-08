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Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновлено)

Погибли 11 украинцев - 9 членов экипажа и два пассажира.

Фото: twitter.com/ZMeryame

Самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту, по данным Reuters, вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.

Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности, передает IRNA. Точные причины катастрофы выяснит следственная комиссия. 

Фото: irna.ir

После падения самолет охватил огонь, возгорание не прекратилось и на момент прибытия спасателей.

"Самолет в огне, но мы послали экипажи... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров", - сказал Пирхоссейн Куливанд, глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана.

В то же время на иранском телевидении передали, что на борту никто не выжил. 

Обновлено 7:30. Позднее в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что весь экипаж и пассажиры погибли. 

"По предварительной информации представителя авиакомпании МАУ, 8.01.2020 после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел крушение и упал неподалеку аэрпорта. По информации, которая уточняется, пассажиры этого рейса и экипаж погибли. В Департаменте консульской службы создали оперативную кризисную группа, телефон горячей линии - 238 17 77", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Обновлено 8:15. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что на месте трагедии работает украинский консул. Количество граждан Украины на борту уточняется, всего, по предварительным данным, в самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 

Обновлено 8:47. В пресс-службе СНБО уточнили, что регистрацию на рейс прошли 168, а не 167 пассажиров. Также на борту было 9 членов экипажа.

Зеленский прервал визит в Оман и возвращается в Киев, он поручил СНБО создать оперативный штаб для расследования трагедии. 

Обновлено 9:18. Владимир Зеленский сообщил, что в Тегеран отправят борт по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших, ожидается соглашение на вылет иранской стороны. 

"Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений", - призвал он. 

Обновлено 9:30. В пресс-службе посольства Украины в Иране сообщили, что версии теракта или попадания в самолет ракетой пока исключаются, причина катастрофы - авария двигателя. Спустя несколько часов это сообщение отредактировали, указав, что информация о причинах аварии будет устанавливаться комиссией, а любые заявления о причинах катастрофы до решения комиссии не носят официальный характер. 

"По данным компании МАУ, на указанный рейс купили билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пассажиров не был на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины".

Фото: twitter.com/ZMeryame

По данным Flight Radar, самолет пропал с радаров в районе города Паранд неподалеку Тегерана.

Обновление 9:57. На разбившемся самолете было 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажиров.

Это оперативная информация, обнародованная Советом национальной безопасности и обороны.

В аэропорту Борисполь разбившийся рейс указан как отмененный
Фото: LB.ua
В аэропорту Борисполь разбившийся рейс указан как отмененный

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Обновлено 10:06. В МАУ сообщили о прекращении рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Также в компании сообщили, что последний техосмотр самолет прошел 6 января. 

"Будет проведено расследование событий с привлечением авиационной власти Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными суднами в Украине", - добавили в МАУ.

Обновление 10:41. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что пока известно о 168 людях на борту. Это: 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии.

Обновление 10:45. Представители МАУ дали брифинг в аэропорту "Борисполь":

  • экипаж был одним из самых опытных в авиакомпании и, учитывая сложность аэропорта в Тегеране, был усилен дополнительным пилотом. У командира - 11,6 тыс. часов налета, у второго пилота - 7,7 тыс. часов налета, у пилота-инструктора - 12 тыс. часов налета. Вероятность, что они могли допустить ошибку - минимальна;
  • самолет был выпущен в 2016 году и исправен. Последнюю техническую проверку воздушное судно прошло 6 января, нареканий со стороны пилотов не было;
  • создана комиссия по расследованию причин крушения.

Фото: LB.ua
Евгений Дыхне
Фото: LB.ua
Евгений Дыхне
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua

Напомним, в декабре в Казахстане потерпел крушение рейс авиакомпании Bek Ai "Алматы – Нурсултан". На борту самолета Fokker 100 было 93 пассажира и 5 членов экипажа. 

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