Фото: twitter.com/ZMeryame

Самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту, по данным Reuters, вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.

Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности, передает IRNA. Точные причины катастрофы выяснит следственная комиссия.

Фото: irna.ir

После падения самолет охватил огонь, возгорание не прекратилось и на момент прибытия спасателей.

"Самолет в огне, но мы послали экипажи... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров", - сказал Пирхоссейн Куливанд, глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана.

В то же время на иранском телевидении передали, что на борту никто не выжил.

A Ukrainian Boeing 737 has crashed shortly after take-off from Tehran, killing all passengers and crew on board. pic.twitter.com/JdhHqtA9qV — DW News (@dwnews) January 8, 2020

Обновлено 7:30. Позднее в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что весь экипаж и пассажиры погибли.

"По предварительной информации представителя авиакомпании МАУ, 8.01.2020 после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел крушение и упал неподалеку аэрпорта. По информации, которая уточняется, пассажиры этого рейса и экипаж погибли. В Департаменте консульской службы создали оперативную кризисную группа, телефон горячей линии - 238 17 77", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Обновлено 8:15. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что на месте трагедии работает украинский консул. Количество граждан Украины на борту уточняется, всего, по предварительным данным, в самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Обновлено 8:47. В пресс-службе СНБО уточнили, что регистрацию на рейс прошли 168, а не 167 пассажиров. Также на борту было 9 членов экипажа.

Зеленский прервал визит в Оман и возвращается в Киев, он поручил СНБО создать оперативный штаб для расследования трагедии.

Обновлено 9:18. Владимир Зеленский сообщил, что в Тегеран отправят борт по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших, ожидается соглашение на вылет иранской стороны.

"Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений", - призвал он.

Обновлено 9:30. В пресс-службе посольства Украины в Иране сообщили, что версии теракта или попадания в самолет ракетой пока исключаются, причина катастрофы - авария двигателя. Спустя несколько часов это сообщение отредактировали, указав, что информация о причинах аварии будет устанавливаться комиссией, а любые заявления о причинах катастрофы до решения комиссии не носят официальный характер.

"По данным компании МАУ, на указанный рейс купили билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пассажиров не был на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины".

Фото: twitter.com/ZMeryame

A Ukrainian jet has crashed near an airport in Tehran, according to Iran's state TV. Here's what we know:



- 180 passengers, crew on board

- Flight was bound for Ukraine

- Crashed shortly after takeoff

More via @business: https://t.co/sJ5p7LytAk pic.twitter.com/5FlySsECab — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 8, 2020

По данным Flight Radar, самолет пропал с радаров в районе города Паранд неподалеку Тегерана.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp — Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020

Обновление 9:57. На разбившемся самолете было 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажиров.

Это оперативная информация, обнародованная Советом национальной безопасности и обороны.

Фото: LB.ua В аэропорту Борисполь разбившийся рейс указан как отмененный

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Обновлено 10:06. В МАУ сообщили о прекращении рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Также в компании сообщили, что последний техосмотр самолет прошел 6 января.

"Будет проведено расследование событий с привлечением авиационной власти Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными суднами в Украине", - добавили в МАУ.

Обновление 10:41. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что пока известно о 168 людях на борту. Это: 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии.

Обновление 10:45. Представители МАУ дали брифинг в аэропорту "Борисполь":

экипаж был одним из самых опытных в авиакомпании и, учитывая сложность аэропорта в Тегеране, был усилен дополнительным пилотом. У командира - 11,6 тыс. часов налета, у второго пилота - 7,7 тыс. часов налета, у пилота-инструктора - 12 тыс. часов налета. Вероятность, что они могли допустить ошибку - минимальна;

самолет был выпущен в 2016 году и исправен. Последнюю техническую проверку воздушное судно прошло 6 января, нареканий со стороны пилотов не было;

создана комиссия по расследованию причин крушения.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua Евгений Дыхне

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Напомним, в декабре в Казахстане потерпел крушение рейс авиакомпании Bek Ai "Алматы – Нурсултан". На борту самолета Fokker 100 было 93 пассажира и 5 членов экипажа.