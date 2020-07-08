Печерський райсуд Києва продовжив обрання запобіжного заходу Порошенку

У Печерському районному суді Києва в середу, 8 липня, розпочалося третє засідання для обрання запобіжного заходу п'ятому президентові України, співголові фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку.

Засідання розпочалося близько 11 години. Трансляцію веде "Радіо Свобода". Під будівлею суду зібрався мітинг на підтримку Порошенка. Серед учасників - секретар Київради Володимир Прокопів, нардепка від "ЄС" Яна Зінкевич, екссекретар РНБО Олександр Турчинов.

"Я дивлюся на людей на цьому Майдані та в жодних ваших очах не бачу страху! А хто в нас наляканий? Вони самі... Ми їх не боїмося. Вони тиснуть на суди. Уявіть собі, що сьогодні вночі Печерський суд ухвалив рішення продовжити ще на три місяці розслідування справи про призначення мною заступника голови Служби зовнішньої розвідки", - заявив Порошенко перед судовим засіданням.

Петра Порошенка підозрюють у тому, що у 2018 році шляхом "явно злочинного указу" він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Сергія Божка до перевищення влади і службових повноважень і призначення своїм першим заступником Сергія Семочка.

Захист Порошенка і сам підозрюваний наполягають, що указ про призначення Семочка був підписаний у межах повноважень президента та не був визнаний КС як неконституційний.

Нагадаємо, що обирати запобіжний захід Порошенку почали ще 18 червня. Суддя Сергій Вовк відклав обрання заходу на 1 липня, аргументуючи це зміною клопотання про обрання запобіжного заходу на особисте зобов'язання, а не арешту. Захист Порошенка виступав проти такого рішення, вимагаючи винести рішення по суті. 1 липня суддя знову не зміг обрати запобіжний захід і оголосив перерву до 8 липня.

19 червня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що через відсутність складу злочину закрито три кримінальних провадження щодо Порошенка. Провадження, в якому політик є підозрюваним, було відкрито за заявою голови Служби зовнішньої розвідки.

8 липня з'явилася інформація, що Печерський районний суд Києва продовжив до 10 жовтня термін досудового розслідування кримінального провадження проти п’ятого президента України Петра Порошенка. Термін минав 10 липня, тож обраний судом запобіжних захід діяв би тільки два дні.

Також стало відомо, що колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби України оголосили підозру в сприянні незаконному переправленню п'ятого президента України Петра Порошенка через держкордон, коли він прямував у відпустку на Мальдіви.