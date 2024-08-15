Наступного тижня прем’єр Індії має намір відвідати Україну, - ЗМІ

Наступного тижня, 21-23 серпня, голова уряду Індії Нарендра Моді має намір відвідати Польщу та Україну.

Про це повідомляє The Economic Times.

Це буде перший візит прем’єра Індії до Варшави за понад 40 років. При цьому Польща є найбільшим торговим та інвестиційним партнером Індії в Центральній та Східній Європі.

Після того, як очікується, Моді вирушить з Варшави до Києва з візитом на пів дня.

Нещодавно заступник радника з національної безпеки Індії Паван Капур перебував в Києві, щоб обговорити “контури запланованого візиту” Моді.