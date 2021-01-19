ЦПК повідомив про відкриття Офісом генпрокурора справи проти Дубінського

Кримінальне провадження відкрито через ухилення від сплати податків і легалізацію доходів.

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата "Слуги народу" Олександра Дубінського за двома статтями.

Про це повідомляють у громадській організації "Центр протидії корупції" (ЦПК).

"Офіс генпрокурора після звернень ЦПК, нарешті, розпочав проти Дубінського кримінальні провадження за двома статтями: ухилення від сплати податків; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", - йдеться на сторінці ЦПК у Facebook.

Нагадаємо, 11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає "російським агентом".

Під санкції потрапили народний депутат України зі "Слуги народу" Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній "Ера-Медіа", "Інформаційного агентства Онлі Н’юз", "Скептик" та сайту Nabuleaks.

Сам Дубінський заявив, що ніколи не втручався в американські вибори і не мав стосунку до оприлюднення "плівок Деркача".

Перший заступник голови фракції партії в парламенті Олександр Корнієнко заявив, що "Слузі народу" потрібен час, щоб зрозуміти санкції проти Дубінського.

Заступник голови фракції Євгенія Кравчук, своєю чергою, заявила, що кроки і висловлювання Дубінського часто не збігалися з позицією фракції "СН". Нардепка зазначила, що офіційна позиція України завжди полягала в тому, що втручання в процес виборів у будь-якій країні неприпустиме.

В Офісі президента відреагували на санкції і запевнили, що влада зробить все можливе, щоб покарати осіб, які втручалися у вибори США.