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Україна представить виставку ДАХ на 19-й Венеційській бієнале

Павільйон України на світовій архітектурній виставці La Biennale di Venezia представить проєкт ДАХ, який піднімає тему відбудови країни.

Україна представить виставку ДАХ на 19-й Венеційській бієнале
Фото: фото творців проєкту

На 19-й Міжнародній архітектурній виставці La Biennale di Venezia павільйон України представить виставку DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore. Комісаркою павільйону призначено Тетяну Філевську, креативну директорку Українського інституту, разом з інституціями співкомісарами: Українським інститутом та RIBBON International. Проєкт підтримали Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство закордонних справ України.

«Ми розглядаємо слово “хардкор" у його оригінальному значенні, що походить з лексики вернакулярного будівництва, та означає різні уламки, брухт, фрагменти цегли, які разом складають основу, фундамент. Ми апелюємо до етики та політики відбудови, яка ґрунтується на крихкому, але непохитному “хардкорі” українського (і глобального) спільного; де маніфестуються та проявляються структури турботи, відновлення, солідарності та спротиву, який забезпечує це», —розповідають куратор(к)и національного павільйону Богдана Косміна, Міхал Муравськи та Катерина Русецька.

ДАХ виявляє амбівалентну межу між воєнним часом і повоєнною відбудовою, наголошуючи на тому, що процес відновлення завжди починається, попри те що руйнування і небезпека продовжують тривати; але також і на тому, що довготривалі стратегії відбудови можуть багато чому навчитися від укорінених знань та досвіду негайного вернакуляру.

Утім, відновлення та забезпечення тимчасовим притулком є недостатніми. Відбудова не має сенсу без безпеки, а безпеку неможливо здобути без боротьби. Понад десять років українське небо зазнає безперервних атак російської військової машини. Належні та стійкі системи протиповітряної оборони залишаються далекою і, здавалося б, недосяжною метою. У відповідь на це над солом’яними, шиферними, дерев’яними, металевими та бетонними дахами — сільськими та міськими, вернакулярними та індустріальними — українці власноруч збирають величезне, летюче укриття: «дзижчачої» стріхи з дронів.

 «Участь України в архітектурній бієнале у Венеції важлива для привернення міжнародної уваги до процесу відновлення країни після війни, представлення інноваційних підходів до відбудови та залучення інвестицій і експертної підтримки», — каже генеральний директор Українського інституту. Володимир Шейко.

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