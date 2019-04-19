Фильм "Донбасс" Сергея Лозницы получил три приза Украинской киноакадемии, включая награды за лучший фильм и лучшую режиссуру.
Список победителей:
- Лучший фильм: "Донбасс";
- Приз зрительских симпатий: "Dzidzio: Перший раз";
- Лучший режиссер: Сергей Лозница, "Донбасс";
- Лучший актер: Олег Москаленко, "Дикое поле";
- Лучшая актриса: Ирма Витовская, "Брама";
- Лучший документальный фильм: "Миф", реж. Леонид Кантер и Иван Ясний;
- Лучшая песня: "Моя мамонько рідненька", "Женщина на войне";
- Лучшая анимация: "Мимикрия" Фройда М. Вайзера;
- Лучший сценарий: "Донбасс";
- Лучшая операторская работа: Сергей Михальчук, "Дикое поле";
- Лучшая музыка: Антон Байбаков, "Брама";
- Лучшая мужская роль второго плана: Владимир Ямненко, "Дикое поле";
- Лучшая женская роль второго плана: Виталина Библив, "Брама";
- Лучший монтаж: Иван Банников ("Позывной Бандерас", "Она и война", "Когда падают деревья");
- Лучший короткометражный игровой фильм: "Mia Donna" Павла Острикова;
- Лучшая работа художника-постановщика: Владлен Одуденко, "Дикое поле";
- Лучший грим: Катерина Струкова, "Брама";
- Лучший дизайн костюмов: Мария Керо, "Шляхетні волоцюги";
- Лучший звук: Сергей Степанский ("Dzidio: Перший раз", "Дикое поле").
Приз за вклад в кинематограф получил Юрий Гармаш.