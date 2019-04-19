В Киеве состоялась третья церемония вручения "Золотой Дзиги".

Фильм "Донбасс" Сергея Лозницы получил три приза Украинской киноакадемии, включая награды за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Список победителей:

Лучший фильм: "Донбасс";

Приз зрительских симпатий: "Dzidzio: Перший раз";

Лучший режиссер: Сергей Лозница, "Донбасс";

Лучший актер: Олег Москаленко, "Дикое поле";

Лучшая актриса: Ирма Витовская, "Брама";

Лучший документальный фильм: "Миф", реж. Леонид Кантер и Иван Ясний;

Лучшая песня: "Моя мамонько рідненька", "Женщина на войне";

Лучшая анимация: "Мимикрия" Фройда М. Вайзера;

Лучший сценарий: "Донбасс";

Лучшая операторская работа: Сергей Михальчук, "Дикое поле";

Лучшая музыка: Антон Байбаков, "Брама";

Лучшая мужская роль второго плана: Владимир Ямненко, "Дикое поле";

Лучшая женская роль второго плана: Виталина Библив, "Брама";

Лучший монтаж: Иван Банников ("Позывной Бандерас", "Она и война", "Когда падают деревья");

Лучший короткометражный игровой фильм: "Mia Donna" Павла Острикова;

Лучшая работа художника-постановщика: Владлен Одуденко, "Дикое поле";

Лучший грим: Катерина Струкова, "Брама";

Лучший дизайн костюмов: Мария Керо, "Шляхетні волоцюги";

Лучший звук: Сергей Степанский ("Dzidio: Перший раз", "Дикое поле").

Приз за вклад в кинематограф получил Юрий Гармаш.