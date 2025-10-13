ЗМІ: ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників

Звільнення відбулося у рамках домовленостей про припинення вогню у Газі.

У понеділок, 13 жовтня, угрупування ХАМАС передало представникам Червоного Хреста сімох із двадцяти ізраїльських заручників в Смузі Гази.

Про це пише Times of Israel.

Решту 13 живих заручників буде звільнено о 10:00 ранку за місцевим часом.

Серед семи звільнених є Галі та Зів Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омрі Міран, Ейтан Мор та Гай Гільбоа-Даллал.

У Тель-Авіві на "Площі заручників", де тривалий час проходили протести з вимогою звільнити викрадених громадян Ізраїлю, їх зустрічають тисячі співвітчизників.