ГоловнаСвіт

ГоловнаСвіт

Польський міністр: через вето Навроцького Польща не зможе платити за Starlink для України

Гавковський закликав Навроцького припинити "сліпе" урізання фінансування і не допомагати Росії. 

Польський міністр: через вето Навроцького Польща не зможе платити за Starlink для України
міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський
Фото: скриншот відео

Польща не зможе платити за супутниковий Інтернет Starlink для українських військ через вето президента Кароля Навроцького на законопроєкт про фінансову допомогу українцям. Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифровізації Крістоф Гавковський.

Він сказав, що це вето "ріже наосліп". Де-факто рішення президента Навроцького означає кінець Інтернету Starlink, який Польща оплачує для України.

"Ви шкодите людям, які б'ються за їхню незалежність, і водночас допомагаєте Росії", – прокоментував міністр. 

Він сказав, що не може уявити кращого подарунку для путінських військ, аніж відключення України від Інтернету. 

  • Кароль Навроцький ветував законопроєкт про допомогу українським громадянам. Він вважає, що кошти можуть отримувати лише ті українці, які працюють у Польщі.
  • Польща сплачувала американській компанії Starlink за Інтернет, який використовують українські війська.
