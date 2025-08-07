Бренди та рекламні агенції експериментують з тим, як органічно просувати свої продукти в результатах пошуку чат-ботів.

Ілон Маск планує включити рекламу у відповіді чат-бота X зі штучним інтелектом, пише Financial Times.

Таким чином він хоче посилити падіння рекламного бізнесу соціальної мережі за допомогою ШІ після відходу генеральної директорки Лінди Яккаріно.

Під час прямої трансляції з рекламодавцями на X у середу мільярдер-підприємець заявив, що його компанія дозволить маркетологам платити за показ оголошень у рекомендаціях Grok, чат-бота платформи. Grok був розроблений стартапом Маска xAI, що спеціалізується на штучному інтелекті.

“Досі ми були зосереджені на тому, щоб зробити Grok найрозумнішим і найточнішим ШІ у світі, і я думаю, що нам це значною мірою вдалося. Тому ми перейдемо на те, як оплачуватимемо ці дорогі графічні процесори”, ‒ сказав Маск, маючи на увазі дорогі чіпи, необхідні для роботи додатків штучного інтелекту.

Керівники багатьох рекламних агентств повідомили FT, що хочуть, щоб компанії, які займаються розробкою ШІ, продавали рекламні місця у своїх чат-ботах, тоді як такі компанії, як OpenAI, творець ChatGPT, відкрито заперечували будь-які плани щодо цього через побоювання негативної реакції споживачів.

Тим часом бренди та рекламні агенції експериментують з тим, як органічно просувати свої продукти в результатах пошуку чат-ботів, наприклад, публікуючи контент, який, на їхню думку, з більшою ймовірністю буде сприйнятий моделями.

Заява Маска прозвучала на тлі того, що деякі рекламодавці продовжують уникати X через проблеми з модерацією.

Минулого місяця Grok викликав суперечки, неодноразово вихваляючи Адольфа Гітлера та використовуючи антисемітську риторику, що викликало побоювання, що Маск впроваджує технології ШІ без належного контролю.