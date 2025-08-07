Південна Корея та США із 18 серпня розпочнуть спільні військові навчання

Південна Корея та Сполучені Штати із 18 серпня розпочинають великі спільні військові навчання. Проте частину щорічних маневрів, які викликають напруження у відносинах із Північною Кореєю, перенесуть на пізніший термін.

Про це пише Reuters.

Щорічні 11-денні навчання під назвою "Ulchi Freedom Shield", відбудуться у масштабі, подібному до 2024 року, але з коригуванням: 20 із 40 польових тренувань перенесуть на вересень.

"Союзники погодилися перенести частину маневрів на наступний місяць з урахуванням таких факторів, як необхідність забезпечення безпечних умов тренувань в умовах екстремальної спеки та підтримання збалансованої оборонної готовності впродовж року", – заявив речник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Чжун.

Цього року перевірятимуть оновлену реакцію на зростаючі ядерні загрози з боку КНДР, а також використання передових технологій сучасної війни з огляду на досвід бойових дій в Україні та на Близькому Сході. Навчання передбачатимуть сценарій запуску ракети Північною Кореєю, однак не включатимуть можливий ядерний тест Пхеньяна.

Маневри проводитимуться на тлі зусиль нової південнокорейської адміністрації під керівництвом президента Лі Чже Мьона щодо покращення напружених відносин із Пхеньяном і відновлення діалогу між двома Кореями.

За повідомленням агентства Yonhap, високопоставлений чинокник Південної Кореї заявив, що затримка частини тренувань має на меті зниження напруження з Північною Кореєю.