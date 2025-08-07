Італія зарахує будівництво мосту на Сицилію в оборонні витрати для НАТО

Італійська влада надала згоду на початок будівництва грандіозного за масштабами мосту, який з'єднає регіон Калабрія із Сицилією і коштуватиме бюджету щонайменше 13,5 мільярдів євро.

Як пише BBC, споруда має стати найдовшим підвісним мостом у світі: 3 кілометри та 300 метрів з висотою опор у 400 метрів. Передбачені дві залізничні лінії та по три смуги для автотранспорту в кожен бік.

Міст буде розташовано в одному з найбільш сейсмічно активних регіонів Середземномор'я, проте автори проєкту запевняють, що він здатен витримати землетрус. Орієнтовний час будівництва - до 2032-2033 років.

Італія сподівається, що міст отримає сертифікацію як стратегічно важливий військовий об'єкт, що дозволить уряду "вписати" мільярди, витрачені на його спорудження, у 5% ВВП, які кожна країна НАТО зобов'язалася витрачати на свої оборонні потреби.