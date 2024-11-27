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​"Газпром" готується припинити транзит газу через Україну в ЄС у 2025 році, - Reuters

Війна проти України за три роки майже зруйнувала бізнес, який СРСР і Росія будували протягом пів століття. 

​"Газпром" готується припинити транзит газу через Україну в ЄС у 2025 році, - Reuters
Фото: EPA/UPG

Російський газовий монополіст "Газпром" у своєму внутрішньому плануванні на 2025 рік припускає, що транзит газу до Європи через Україну припиниться після 31 грудня 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

Україна не планує продовжувати транзитні відносини, які забезпечували транспортування газу з Росії до Європи протягом десятиліть. Росія ж на словах заявила про готовність продовжувати постачання газу через Україну, але у внутрішньому плануванні "Газпром" припускає, що транзиту через Україну не буде.

До повномасштабного вторгнення в Україну Росія була головним постачальником газу до Європи. Війна та пошкодження газопроводу "Північний потік" у 2022 році призвели до переорієнтації ЄС на інших постачальників. Як наслідок, у 2023 році транзит газу через Україну скоротився до 15 млрд кубометрів.

У 2025 році очікується скорочення експорту газу до Європи та Туреччини ("Газпром" вживає для позначення цього експорту термін "далеке зарубіжжя") на 20% (з 49 млрд кубометрів до 39 млрд кубометрів). Газопостачання до Туреччини буде забезпечуватись трубопроводами "Турецький потік" і "Блакитний потік". Ще 38 млрд кубометрів Росія зможе експортувати до Китаю через газопровід "Сила Сибіру".

"Від часу відкриття великих родовищ газу в Сибіру після Другої світової війни радянські, а згодом пострадянські лідери витратили пів століття на створення енергетичного бізнесу, який пов'язав СРСР, а згодом і Росію  з економіками Європи. Війна та вибухи майже зруйнували цей зв’язок", - пише агентство. 

Як відомо, в грудні 2019 році Україна підписала газовий транзитний контракт на п'ять років - його термін спливає з 2025 року. Водночас у ЄС розглядають ще один варіант - постачати азербайджанський газ через українську ГТС. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".

 

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