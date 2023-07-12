Генсек ООН написав Путіну листа щодо продовження "зернової ініціативи"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у вівторок надіслав президентові Росії Володимиру Путіну листа щодо продовження "зернової ініціативи", повідомляє Reuters.

Як розповів 12 липня прессекретар генсека Стефан Дюжаррік, у листі Гутерреш пропонує шляхи подальшого полегшення російського експорту продовольства та добрив і забезпечення продовження постачання українського зерна Чорним морем.

"Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові операції через Россільгоспбанк, що викликає серйозне занепокоєння Російської Федерації, і одночасно забезпечити продовження потоку українського зерна через Чорне море", - сказав Дюжаррік.

Термін дії угоди, яка дозволяє безпечний експорт зерна та добрив, закінчується у понеділок, 17 липня.

Нагадаємо, Росія заблокувала в територіальних водах Туреччини 29 суден із зерном для п’яти країн Азії та Африки.

Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче продовження дії "зернової ініціативи" на довший термін і говоритиме про це з Путіним. Зустріч запланована на серпень.