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Генсек ООН написав Путіну листа щодо продовження "зернової ініціативи"

Гутерреш, зокрема, запропонував шляхи подальшого полегшення російського експорту продовольства та добрив.

Генсек ООН написав Путіну листа щодо продовження "зернової ініціативи"
Антоніу Гутерреш
Фото: ЕРА/UPG

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у вівторок надіслав президентові Росії Володимиру Путіну листа щодо продовження "зернової ініціативи", повідомляє Reuters.

Як розповів 12 липня прессекретар генсека Стефан Дюжаррік, у листі Гутерреш пропонує шляхи подальшого полегшення російського експорту продовольства та добрив і забезпечення продовження постачання українського зерна Чорним морем.

"Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові операції через Россільгоспбанк, що викликає серйозне занепокоєння Російської Федерації, і одночасно забезпечити продовження потоку українського зерна через Чорне море", - сказав Дюжаррік.

Термін дії угоди, яка дозволяє безпечний експорт зерна та добрив, закінчується у понеділок, 17 липня.

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Нагадаємо, Росія заблокувала в територіальних водах Туреччини 29 суден із зерном для п’яти країн Азії та Африки.

Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче продовження дії "зернової ініціативи" на довший термін і говоритиме про це з Путіним. Зустріч запланована на серпень.

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