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У російській школі трапилася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
У російській школі трапилася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
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У російській школі трапилася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)

Правоохоронці затримали 17-річного хлопця, другого нападника застрелили.

У російській школі трапилася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
Фото: region_kazan116 / VK

У російському місті Казань у гімназії №175 відбулася стрілянина. За офіційними даними на сайті казанської міськради, загинули вісім осіб – семеро учнів та учитель. ЗМІ спочатку повідомляли про 9 жертв, за даними агентства ТАСС – 11. 

Ще 21 людина отримала поранення, усіх госпіталізували. 

За інформацією видання Baza, стрілянину влаштував 17-річний Ільназ Галявієв. Його наразі затримано. При затриманні він повідомив, що за адресою своєї прописки він заклав бомбу, однак ця інформація не підтвердилася. 

При цьому "Інтерфакс" стверджував, що нападників могло бути двоє.

"Попередньо, на школу напали двоє людей зі зброєю, один з них затриманий, другий може залишатися в будівлі навчального закладу на третьому поверсі", - розповів співрозмовник агентства.

"РИА Новости" передають, що після стрілянини у школі стався вибух, людей із будівлі евакуювали. Другий імовірний стрілок, за даними видання, залишався якийсь час у будівлі школи.

Оновлено. Пізніше стало відомо, що другого нападника застрелили силовики.

Нагадаємо, восени 2018 року 18-річний учень коледжу в окупованому Криму Владислав Росляков влаштував вибух і відкрив стрілянину з рушниці у політеху, після чого наклав на себе руки. Жертвами трагедії стала 21 людина, включаючи стрільця.

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