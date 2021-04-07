Гравець "Реала" став першим гравцем, народженим у 2000-х, який забив у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Фото: EPA/UPG Вінісіус Жуніор

Напередодні "Реал" здобув комфортну перемогу над "Ліверпулем" (3:1) в рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів.

Дублем у складі "бланкос" відзначився Вінісіус Жуніор.

Він став першим гравцем, народженим у 2000-х роках, який забив у чвертьфіналі ЛЧ - бразилець народився 12 липня 2000 року.

1 - #Vinícius Júnior è il primo classe 2000 ad aver trovato il gol nei quarti di finale di Champions League. Generazione.#UCL #RealMadridLiverpool pic.twitter.com/u0hH2rNLRs — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 6, 2021

При цьому Вінісіус (20 років і 268 днів) взагалі став другим наймолодшим гравцем "Реала", який відзначився в плей-оф ЛЧ. Молодше був тільки Рауль, який відзначився голом на 15 днів раніше.