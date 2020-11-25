УЄФА виніс рішення по матчу Швейцарія - Україна

Апеляційний комітет УЄФА виніс вердикт по матчу 6-го туру групового етапу Ліги націй між збірними Швейцарії та України, який був скасований за рішенням влади кантону Люцерн після того, як в день гри стало відомо про позитивні тести на коронавірус у трьох гравців в команді Андрія Шевченко - Руслана Малиновського, Сергія Кривцова і Жуніора Мораеса.

Вислухавши обидві сторони в цій справі, було прийнято рішення визнати винною стороною Україну, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нашій команді присуджено техничну поразку (0:3), яке опустило її на останнє місце в турнірній таблиці групи А4.

Таким чином, збірна України знизиться в класі і опуститься на наступний розіграш турніру в дивізіон В.

Відзначимо, що генеральний секретар Української асоціації футболу (УАФ) Юрій Запісоцький раніше заявляв про те, що українська сторона зможе подати протест в Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) в разі невдалого результату дебатів в УЄФА.