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В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
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УЄФА виніс рішення по матчу Швейцарія - Україна

Команді Шевченка присудили технічну поразку.

УЄФА виніс рішення по матчу Швейцарія - Україна
Збірна України
Фото: EPA/UPG

Апеляційний комітет УЄФА виніс вердикт по матчу 6-го туру групового етапу Ліги націй між збірними Швейцарії та України, який був скасований за рішенням влади кантону Люцерн після того, як в день гри стало відомо про позитивні тести на коронавірус у трьох гравців в команді Андрія Шевченко - Руслана Малиновського, Сергія Кривцова і Жуніора Мораеса.

Вислухавши обидві сторони в цій справі, було прийнято рішення визнати винною стороною Україну, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нашій команді присуджено техничну поразку (0:3), яке опустило її на останнє місце в турнірній таблиці групи А4.

Таким чином, збірна України знизиться в класі і опуститься на наступний розіграш турніру в дивізіон В.

Відзначимо, що генеральний секретар Української асоціації футболу (УАФ) Юрій Запісоцький раніше заявляв про те, що українська сторона зможе подати протест в Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) в разі невдалого результату дебатів в УЄФА.

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