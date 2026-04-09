Росія заявила про перемирʼя на Великдень.
Відповідну заяву Кремля поширили російські медіа.
Згідно з нею, режим припинення вогню нібито працюватиме з 16:00 суботи до кінця доби 12 квітня.
Раніше президент України Володимир Зеленський казав, що Україна пропонує перемирʼя на Великдень. Відповідну пропозицію Київ озвучив американським перемовникам, аби ті передали Росії.
- Минулого року напередодні Великодня російський керманич Путін також заявляв, що його армія нібито припинить вогонь. Та попри власні обіцянки не стріляти, росіяни штурмували на всіх напрямках фронту 96 разів.