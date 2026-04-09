Припинення вогню має тривати майже дві доби.

Росія заявила про перемирʼя на Великдень.

Відповідну заяву Кремля поширили російські медіа.

Згідно з нею, режим припинення вогню нібито працюватиме з 16:00 суботи до кінця доби 12 квітня.

Раніше президент України Володимир Зеленський казав, що Україна пропонує перемирʼя на Великдень. Відповідну пропозицію Київ озвучив американським перемовникам, аби ті передали Росії.