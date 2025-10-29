Чому всі обговорюють полковника Валентина Манька і його TikTok

Як Валентин Манько став такою медійною персоною та за що його критикують — читайте далі. Зазначимо, після обговорення опублікованих мап сторінки полковника в соцмережах, схоже, чи то були видалені, чи то приховані. Згодом він почистив їх від багатьох фотографій.

Умисне введення противника в оману це чи необачність Манька, яка тягне на публічну реакцію його керівництва і відповідальність, — думки розходяться. Але те, що впізнаваність полковника в соцмережах і медіа за останній місяць значно зросла — факт.

Спершу йшлося про зневажливе ставлення до бійців у деяких підрозділах, згодом про культурні вподобання майбутнього командувача, зокрема: відео в TikTok під російську музику і теми з російських серіалів. Цього тижня звернули увагу на мапи з внутрішніх військових застосунків, які потрапили в соцмережі разом з фотографіями собаки полковника.

Близько місяця в центрі уваги соцмереж Валентин Манько — полковник, який керує штурмовими підрозділами ЗСУ і має очолити Штурмові війська як новий рід.

Медійна присутність полковника Манька

Манько з’явився в медіапросторі після 18 серпня, коли Сирський згадав його в інтерв’ю РБК-Україна, назвавши командувачем Штурмових військ.

Він відповідав на питання, чи мотивує людей іти у військо приклад швидкого кар’єрного зростання, як у Роберта (Мадяра) Бровді та Юрія (Ахілеса) Федоренка. Серед інших Сирський тоді згадав Манька.

“Звичайно, це один із шляхів і мотивації, і розвитку людини у Збройних Силах. [...] Можу назвати ще багато таких прикладів. Це Олег Ширяєв, який командує 225-м штурмовим полком. Це також Юрій Гаркавий, який командує 425-м окремим штурмовим полком. Це Валентин Манько, який очолює штурмові війська (управління штурмовими підрозділами ЗСУ, — РБК-Україна)”, — відповів головнокомандувач.

Фото: telegraf.com.ua головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і Олег Ширяєв

Одразу після цього низка медіа опублікували новину “Сирський призначив командувача штурмових військ”.

До цього прізвище полковника у медіа з’являлося буквально пару разів. Зокрема, рік тому в новині про призначення йому звання Героя України, яке він отримав після участі в операції на Курщині.

Минулий місяць Манько у своїх соцмережах активно коментує ситуацію на фронті, звітує про вибиття ворога із українських населених пунктів. Крім того постить дописи жартівливого характеру, принагідно згадуючи “хейтерів”, тобто тих, хто його критикує.

Хто такий Валентин Манько

Учасник АТО, полковник Збройних сил. До оборони він долучився добровільно у 2014 році в складі одного з підрозділів “Правого сектора”. Після повномасштабного вторгнення Манько з побратимами приєднався до підрозділів Головного управління розвідки, звідки згодом, за його словами, вони пішли, бо розширилися як кількісно, так і по переліку виконання завдань. За іншою інформацією — через відмову виконати наказ. Що сам Манько заперечує.

До того як очолити управлінням штурмовими підрозділами (серпень 2025 року), керував 33 окремим штурмовим батальйоном, що переріс у полк. Підрозділ брав участь в операціях на Харківщині, Донеччині, Курщині, Бєлгородщині, Сумщині, Запоріжжі.

Фото: Facebook/Валентин Манько Полковник Валентин Манько

У медіа підіймали питання щодо минулого Манька ще за часів АТО — його звинувачували в рейдерстві одного з підприємств на Донеччині. У нещодавньому інтерв’ю полковник заперечив звинувачення, назвавши цю історію політичними ігрищами, а справу вигаданою. Це відбувалося у 2018 році, коли Манько виграв конкурс на посаду голови Держслужби у справах ветеранів та учасників АТО.

Створення Штурмових військ

20 вересня президент Володимир Зеленський анонсував створення окремого роду військ — Штурмових. На юридичні моменти, за його словами, мав піти тиждень — десять днів.

У багатьох виникло запитання, навіщо Штурмові війська, якщо вже є ДШВ. Як пояснював і Сирський, і Манько, штурмовики діють меншим організмом, ніж ДШВ, швидші, та працюють точково — стабілізують гарячу ділянку фронту, щоб десантно-штурмові підрозділи могли зайняти оборону. Хоч не оборона є властивою функцією ДШВ, а саме та роль, яку тепер відводять Штурмовим військам.

Також йшлося про бюрократичну тяганину, за словами Манька, за відокремлених Штурмових військ буде зручніше планувати операції, погоджуючи їх лише із головнокомандуючим. Також це, на його думку, мінімізує витік інформації.

Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

До слова, штурмові полки часто називають “пожежною командою Сирського”. Сам Манько у цьому нічого поганого не бачить. Також він підтверджує, що штурмовики у прямому розпорядженні Головкома.

“Скажіть, будь ласка, а що поганого в пожежниках таких, як ми? Для цього саме і створюються ці війська. Це не "війська Сирського", це війська головнокомандувача”, — прокоментував полковник в ще одному інтерв’ю.

За що критикують рішення головкома щодо Штурмових військ

Створення нових організмів у складі Сил оборони критикують, як частина військовослужбовців, так і дотичних до оборони людей. Серед них — Тарас Чмут, керівник фонду “Повернись живим”, який говорить про проблему створення нових підрозділів, дублювання їхніх обов’язків, при тому за відсутнього достатнього забезпечення як людьми, так і технікою у вже наявних.

“А як же 3-тя штурмова, 5-та штурмова, 92-га штурмова, які мають власні смуги та райони оборони? А ще ж ми формували дві штурмові бригади в СБС (Сили безпілотних систем), які мали дронами штурмувати?”, — писав Чмут.

Фото: wordpress.com Тарас Чмут

Що стосується “гасіння пожеж” — то таких, на думку мілітарної спільноти, теж не виникало би, якби були нормально укомплектовані уже наявні підрозділи тими ж людьми, з яких формують нові організми . А також — якби інформація про обстановку на полі бою не викривлювалася, потрапляючи до вищого командування.

Лунають звинувачення, що штурмові полки по комплектації людьми нині в пріоритеті і що вони отримують значно більше мобілізованих, ніж ті ж підрозділи ДШВ. Манько це заперечував.

“Немає такого, що хтось отримав більше, хтось менше. Хто скільки хотів собі набрати, скільки набирає. Є право першочергового відбору. Для ГУР, для СБУ, для ДШВ, для нас, для штурмових підрозділів. Тобто ми одночасно можемо приїхати і маємо право першого відбору”, — пояснював він.

Окреме питання виникло стосовно двох підрозділів у складі штурмовиків. А саме — повідомлення про великі втрати та заяви про катування в них.

Цю тему після заяви Зеленського про створення штурмових військ підняла у своїй колонці “«Штурмовий полк Х і далі вбиває своїх людей». Чому масштабування штурмових військ — катастрофа” воєнна кореспондентка Анна Калюжна. Мова про 425 полк “Скала” та 225 полк.

Фото: EPA/UPG Військовослужбовці артилерійського підрозділу 425-го окремого штурмового полку «Скала» утримують позиції поблизу Покровська, Донецька область, 29 березня 2025 року

Після її колонки Манько вийшов у публічну комунікацію щодо створення Штурмових військ і звинувачень, які лунали в тексті. Що в розмові з Калюжною, що з журналістами Бабеля, полковник просив надати докази цим твердженням.

Щодо втрат ще в інтерв’ю ВВС Україна лунала його фраза “Хто воює, той має втрати”. А те, що говорять про їхню більшу кількість у штурмовиків, каже, так лише здається через характер роботи “пожежників”. Крім того, на його думку, при “глухій” обороні підрозділи втрачають більше, ніж штурмовики при активних контратаках.

Щодо скарг про катування, Манько сказав, що засуджує такі методи і запропонував журналістці разом розібратися. Врешті Калюжна написала, що зі свідченнями працює офіс військового омбудсмана

Ми звернулися по коментар до Ольги Решетилової щодо розслідування, втім відповіді на момент виходу матеріалу не отримали.

Станом на 28 жовтня президентський указ про створення Штурмових військ досі не вийшов. Калюжна припускає, що це не в останню чергу через розслідування.

Втім, зауважує, що те, що Манька називають очільником Штурмових військ, як доконаний факт, а вони по факту ще не створені — тривожний сигнал і спроби комунікаційників штурмовиків створити враження невідворотності питання з новим родом військ.

Чому обговорюють TikTok полковника

Минулого тижня колишній начальник штабу 12 бригади Нацгвардії “Азов” Богдан Кротевич звернув увагу на дописи на сторінці Валентина Манька у TikTok. Там і відео під російську музику, і згадка російського серіалу.

У багатьох дописи полковника викликали обурення, мовляв, як людина може бути в командуванні і просувати російський контент. Крім іншого у нього в профілі знайшли підписки на російських персонажів.

Манько у відповідь на це зазначив, що не був медійною персоною і не думав про наслідки поширення контенту ворога. І пообіцяв виправлятися, так як тепер людина публічна.

Та дехто не поділяє таке здивування. Серед них і Анна Калюжна. Тут, на її думку, запитання не до Валентина Манька, а до кадрових рішень головкома Сирського.

Фото: Facebook Ан Жюлак (Анна Калюжна) Анна Калюжна

“Погано, що Манько, як військовослужбовець і командир (на час публікації тих сторіз, здається, роти/батальйону) дивився і, тим більше, пропагував в соцмережах ворожий контент. Але. Манько просто був собі отаким от військовим. Військовим певного рівня. Умовно, свого рівня. Бо, на жаль, оскільки переважна більшість “прогресивної спільноти” від війни відморозилась, це не єдиний комбат з таким світоглядом в ЗСУ. На посаду в одне з Управлінь ЗСУ його призначив Головнокомандувач. Тож і питати, вважаю, варто саме у Головкома, як ми скотились в кадровій політиці від “Барсука” до Манька/”Боцмана”. А не цькувати самого Манька”, — зауважила Калюжна.

До слова, Сергій “Боцман” Коротких, який зараз очолює напрямок підготовки у штурмових підрозділах, ще одна тема, про яку часто запитують у Манька. Мова про те, що Коротких народився і до 2014 року жив у Росії, навчався в Білорусі.

Йому закидають роботу як на білоруські, так і на російські спецслужби, що Коротких заперечує. Після переїзду в Україну приєднався до "Азову", отримав громадянство. Згодом працював у МВС, фігурує в історії з убивством журналіста Павла Шеремета.

Манько знайомий із Коротких ще з часів АТО, називає його достойним воїном. Щодо звинувачень, каже, що той чотири рази проходив поліграф у ГУР. Також, за словами Манька, по Коротких проводили негласні слідчо-розшукові дії, що підтвердило, що він не ворожий шпигун.

У вищезгаданій колонці Калюжна також писала про переведення офіцерів, які висловлювали інакше бачення на планування операцій, ніж Головком. Зазначимо, що ще від призначення Вадима “Борсука” Сухаревського керівником Сил безпілотних систем, у військовій спільноті говорили про неприязнь Сирського до Сухаревського, що буцімто позначалося і на роботі СБС.

Фото: facebook/Генштаб Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський і його заступник полковник Вадим Сухаревський

Натомість персонажі на кшталт Манька, які не сперечаються з логікою і баченням головнокомандувача, і потрапляють в близьке коло.

Розкритикувала цькування Манька за його контент і журналістка Тетяна Даниленко.

“Слабо знайома з полковником Валентином Маньком і не в захваті від ідеї влади створювати чергові нові війська для пріоритетного відсипання туди залишків мізерних ресурсів, але веселе цькування воюючого офіцера — це днище. Самовбивчий ідіотизм. Повне нерозуміння становища України і перспектив, які чекають на українців уже найближчим часом”, — написала Даниленко на своїй Facebook-сторінці.

Та напередодні у соцмережах звернули увагу на більш серйозний момент — що полковник, виставляючи фото свого пса на тлі планшету із мапою з “Кропиви”, не заблюрив її. Допис датований серпнем 2024 року. У Фейсбуці в коментарях тоді поцікавилися, чи не нашкодить це обороні, на що Манько відповів, що ті мапи давні і не цікаві ворогу.

Фото: З соцмереж Валентина Манька Валентин Манько

Та багатьох військовослужбовців обурив і сам факт такої публікації, адже за неприховані подібні дані звичайному солдату може значно “прилетіти”, натомість дії полковника керівництво, схоже, залишає без зауважень.

Того ж дня Манько опублікував відео із мапою внутрішнього застосунку Delta із власними позначками. У відповідь на обурення щодо публікації, він виклав її розгорнутіший варіант, зазначивши “Отак, кому зовсім хочеться роздивитися”.

Як зазначили аналітики ресурсу DeepState, дані підпадають під гриф “для службового користування”. І зауважили, що ситуація на мапі полковника значно відрізняється від ситуації на мапі DeepState.

“Це може бути як свідоме викривлення реальної обстановки перед головнокомандувачем, так і реальні позиції Сил Оборони, які часто виставляють для паперового утримання села. В більшості наказ на відхід з таких позицій не дають, або дають коли вже запізно”, — зауважили аналітики.

Зазначимо, сам Манько на своїй сторінці неодноразово коментував, що ситуація, зображена на DeepState не відповідає дійсності. Калюжна у своєму нещодавньому дописі припустила, що відео з мапою полковник опублікував внаслідок того, що з’явилася публічна інформація щодо імовірного ворожого прориву на Дніпропетровщині.

У коментарі Суспільному Валентин Манько сказав, що показані дані не зашкодять бойовим операціям, а противник не зможе використати їх на свою користь.

Фото: Скриншот з відео Полковник Валентин Манько і мапа

“Це звичайна карта Google Map, на яку я сам особисто наніс позначки, що за нами, а що ні. Я показав як є. А росіяни замилюють очі Путіну. Тепер нехай горять в пеклі. Вони забігають в населений пункт, ставлять прапор і все. А потім за 10-30 хвилин вмирають разом із тією ганчіркою і не кажуть”, — пояснив Манько.

У Генштабі, куди за коментарем звернулося медіа, відповіді не надали.

Тим часом, письменник і ветеран Богдан Пташник припустив, що такі “гарячі” дописи полковник публікує умисно.

“Я Манька знаю з 14-го року. Можна що хоч про нього казати, але дураком його ніхто не назве. І що характерно — є в нього одна особливість. Він дуже обережний у висловлюваннях. В лічці, по телефону і тд. І тут раптом “отупів”. Скоріш за все чуваку потрібна медійність і розвивати свої соцмережі. І вибрав безпрограшну стратегію”, — написав він під дописом обурення морського піхотинця Івана Костенка.

Попри це, аналітики OSINT-спільноти InformNapalm наголошують, що військовослужбовці мають бути обережними з контентом, який публікують. Неважливо, чи для того, щоб ввести ворога в оману, чи ні. Адже встановити локацію противник може і за дуже специфічними деталями.