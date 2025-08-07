Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Війна

Зеленський про дипстрайки: спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну

Глава держави зазначив, що російська логістика та військові об’єкти зазнали значних втрат.

Зеленський про дипстрайки: спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо дипстрайків – цілком справедливих відповідей на російські удари. 

Доповідали Збройні Сили України, Служба безпеки України, міністр оборони та секретар РНБО про результати наших операцій, а саме – про масштаб уражень у Росії, співвідношення між ціною удару та результатом, вплив на воєнну машину агресора. 

За словами президента, важливо, що стає більш привабливим для України баланс між нашими інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями. Російська логістика, військові об’єкти, з яких бомбардують нашу територію, елементи їхньої воєнної економіки зазнали значних втрат. 

“Визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв. Спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. Вдячний усім, хто працює заради української сили. Пишаюся нашими воїнами!” – написав президент.
