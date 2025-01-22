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Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою

При цьому раніше юрист Міноборони зазначав, що питання призначення і звільнення директора агенції лишається у виключній компетенції наглядової ради.

Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою
Голова АОЗ Марина Безрукова
Фото: АОЗ

Міністерство оборони не погодило рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою.

Про це повідомила журналістка і членкиня нового складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко. 

“Якщо ви вчора зраділи, що наглядова АОЗ вирішила продовжити контракт з Мариною Безруковою, то рано. Бо сьогодні Міноборони рішення не погодило. Думаю, сьогодні побачимо багато зливів і виходів з інсайдами”, – написала Ніколаєнко. 

Водночас вона нагадала слова юриста Міноборони із засідання антикорупційного комітету щодо статутів АОЗ і ДОТ (Державний оператор тилу). 

"Питання призначення і звільнення директора агенції лишається у виключній компетенції наглядової ради. Так сформульовано у чинній редакції статуту. Додався пункт, що міністерство погоджує ці рішення, до того як наглядова їх прийме. Ідея була виключно в тому, що міністерство долучить свої сили і засоби для того, щоб перевірити відповідних кандидатів, допомогти й убезпечити ситуацію, коли керівником стане людина, яку не до кінця перевірили. І не вважаємо це погодження втручанням в компетенцію наглядової ради", - вказав юрист Міноборони.

  • Раніше народна депутатка Олександра Устинова (“Голос”) написала колонку зі звинуваченнями АОЗ у неефективній роботі з постачання зброї до українського війська. Також Устинова закликала перезапустити роботу Агенції.
  • Зі свого боку виконавча директорка Центру протидії Корупції Дар'я Каленюк повідомила, що в кінці вересня 2024 року, коли не була створена наглядова рада АОЗ, міністр оборони Рустем Умєров хотів призначити директором АОЗ Олександру Устінову замість Марини Безрукової.
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