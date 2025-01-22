Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою

При цьому раніше юрист Міноборони зазначав, що питання призначення і звільнення директора агенції лишається у виключній компетенції наглядової ради.

Міністерство оборони не погодило рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою.

Про це повідомила журналістка і членкиня нового складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко.

“Якщо ви вчора зраділи, що наглядова АОЗ вирішила продовжити контракт з Мариною Безруковою, то рано. Бо сьогодні Міноборони рішення не погодило. Думаю, сьогодні побачимо багато зливів і виходів з інсайдами”, – написала Ніколаєнко.

Водночас вона нагадала слова юриста Міноборони із засідання антикорупційного комітету щодо статутів АОЗ і ДОТ (Державний оператор тилу).

"Питання призначення і звільнення директора агенції лишається у виключній компетенції наглядової ради. Так сформульовано у чинній редакції статуту. Додався пункт, що міністерство погоджує ці рішення, до того як наглядова їх прийме. Ідея була виключно в тому, що міністерство долучить свої сили і засоби для того, щоб перевірити відповідних кандидатів, допомогти й убезпечити ситуацію, коли керівником стане людина, яку не до кінця перевірили. І не вважаємо це погодження втручанням в компетенцію наглядової ради", - вказав юрист Міноборони.