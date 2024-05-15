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Українську делегацію на Євробаченні оштрафували за футболки з написом про захисників Азовсталі

Будь-які висловлювання та бренди на одязі учасників заборонені, проте команда пішла на ризик.

Українську делегацію на Євробаченні оштрафували за футболки з написом про захисників Азовсталі
Фото: Instagram

Представниця України на Євробаченні alyona alyona на своїй сторінці в Instagram розповіла про футболки з написом "Звільніть захисників Азовсталі", які наші делегація продемонструвала на камеру під час перебування у грінрумі. Як виявилося, за цей крок нашого національного мовника змусили платити штраф.

За словами співачки, будь-які написи або бренди на одязі виконавців були суворо заборонені, тож охорона вимагала зняти або заклеїти все, що видавалося їй невідповідним правилам. Команді довелося одягати футболки під інший одяг і швидко "розкриватися", коли під час повторів виступів до них підійшла камера.

Артистка говорить, що це був великий ризик, проте все обійшлося грошовим штрафом від організаторів. Натомість важливий заклик побачив увесь світ. 

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