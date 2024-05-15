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Організатори "Євробачення" відповіли на критику щодо дискваліфікації Нідерландів

У Європейській мовній спілці вважають своє рішення виправданим, а позицію нідерландського мовника - такою, що не відповідає дійсності.

Організатори "Євробачення" відповіли на критику щодо дискваліфікації Нідерландів
Дискваліфікований представник Нідерландів Юст Кляйн
Фото: EPA/UPG

Євробачення-2024 завершилося ще 11 травня, проте скандали довкола нього не вщухають досі. Нідерландський мовник Avtotros звинуватив організаторів у неправомірній дискваліфікації свого представника Юста Кляйна

Як пише The Guardian, у заяві стверджується, що співак не торкався жінки-оператора, яка поскаржилася на нього в поліцію. Він лише здійснив в її бік "агресивний жест", коли його знімали після виходу зі сцени - хоча команда Кляйна зверталася до знімальної бригади з проханням не робити цього одразу після виступу.

У Європейській мовній спілці, яка керує проведенням Євробачення, ці слова назвали "такими, що не відповідаються дійсності", адже операторка розповіла організаторам та поліції іншу версію подій. Поведінку Кляйна там вважають "очевидно такою, що порушує правила конкурсу", а також наголосили, що рішення про усунення співака від участі у фіналі "було ухвалене після ретельного внутрішнього розслідування одноголосно усіма членами ради спілки". 

  • За 68-річну історію Євробачення це був перший випадок, коли учасника було дискваліфіковано вже після того, які він бодай раз виступив на сцені.
  • Переможцями Євробачення стали небінарний співак Немо з піснею "Code", які просять вживати щодо них займенник "ви". 
  • Українки alyona alyona та Jerry Heil посіли третє місце.    
  • Єврокомісія залишилася незадоволеною, що під час конкурсу забороняли використовувати прапор Євросоюзу
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