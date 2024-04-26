Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
ГоловнаСуспільствоВійна

Знищення вкраїнської ідентичності: окупанти примусово видають російські паспорти дітям на ТОТ

14-річним вихованцям Мелітопольського обласного центру соціально-психологічної реабілітації видали російські паспорти. 

Знищення вкраїнської ідентичності: окупанти примусово видають російські паспорти дітям на ТОТ
Фото: t.me/andriyshTime

У тимчасово окупованому Мелітополі 14-річним вихованцям Мелітопольського обласного центру соціально-психологічної реабілітації примусово видали російські паспорти. 

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

"Стало відомо, що 14-річним вихованцям Мелітопольського обласного центру соціально-психологічної реабілітації, які залишились без піклування батьків й перебувають в окупації, видали російські паспорти", — ідеться у повідомленні. 

Порушення з боку окупантів виявили у результаті моніторингу медіа-ресурсів на ТОТ України. 

Лубінець додає, що для того, аби видати російські паспорти, "дітей навіть привезли в інше село, де, як зазначається, розташований окремий підрозділ так званого управління з питань міграції, аби вони "краще" зрозуміли "культурний та історичний зв'язок з Росією".

Таким чином Росія вкотре показує свої наміри перевиховати українських дітей і стерти українську ідентичність. 

"Ми повинні працювати, щоб притягти до відповідальності за злочини проти українських дітей усіх причетних, хто тим чи іншим способом намагається стерти їхню належність до України", — додає омбудсман. 

  • З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог викрав понад 19,5 тисячі українських дітей. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, якщо щодня повертати по одній українській дитині, яку вивезли у РФ, знадобиться 55 років.
  • У Центрі продидії дезінформації при РНБО спростували заяву російської уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової про те, що Росія та Україна провели перші очні переговори щодо обміну дітей.
  • На початку квітня цього року стало відомо, що Росія активно розпочала готуватися до депортації українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення начебто на період літніх канікул. Вже сьогодні відомо, що на «відпочинок і психологічну реабілітацію» готові прийняти санаторії петербургу 2480 дітей і 150 педагогів. 
  • Докладно про примусову депортацію неповнолітніх читайте в інтерв'ю з секретарем робочої групи при ОП щодо життя та безпеки дітей у воєнний та післявоєнний час Дарією Герасимчук.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies