Знищення вкраїнської ідентичності: окупанти примусово видають російські паспорти дітям на ТОТ

У тимчасово окупованому Мелітополі 14-річним вихованцям Мелітопольського обласного центру соціально-психологічної реабілітації примусово видали російські паспорти.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

"Стало відомо, що 14-річним вихованцям Мелітопольського обласного центру соціально-психологічної реабілітації, які залишились без піклування батьків й перебувають в окупації, видали російські паспорти", — ідеться у повідомленні.

Порушення з боку окупантів виявили у результаті моніторингу медіа-ресурсів на ТОТ України.

Лубінець додає, що для того, аби видати російські паспорти, "дітей навіть привезли в інше село, де, як зазначається, розташований окремий підрозділ так званого управління з питань міграції, аби вони "краще" зрозуміли "культурний та історичний зв'язок з Росією".

Таким чином Росія вкотре показує свої наміри перевиховати українських дітей і стерти українську ідентичність.

"Ми повинні працювати, щоб притягти до відповідальності за злочини проти українських дітей усіх причетних, хто тим чи іншим способом намагається стерти їхню належність до України", — додає омбудсман.