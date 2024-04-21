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Підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині перевіряють на причетність до діяльності ДРГ

Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати.

Підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині перевіряють на причетність до діяльності ДРГ

Національна поліція і Служба безпеки України перевіряє причетність підозрюваних у вбивстві поліцейського у Вінницькій області до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Про це йдеться у пресрелізі поліцейських.

Підозрювані мали намір втекти за кордон і переховувались у покинутій будівлі на території Одеської області.

Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати. Проте, чи це так, встановлює слідство. 

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Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали автомобіль зловмисників. В автомобілі були зафіксовані сліди крові, які свідчили про те, що один з нападників був поранений. 

Також поліцейські вилучили скривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази.

Дзеркало тижня повідомляє, що чоловіки служили у військовій частині в Чорноморську на Одещині (а не у 28-й ОМБр, як повідомлялося раніше), однак у переддень нападу самовільно залишили службу, прихопивши зброю. 

  • 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець Максим Зарецький, а його напарник поранений.
  • Пізніше на території Вінниччини знайшли автомобіль нападників.
  • Сьогодні стало відомо, що чоловіків затримали в селі Липецьке Подільського району Одещини.
  • На затримання зловмисників був орієнтований весь особовий склад поліції Вінниччини та сусідніх областей, а також введено спеціально поліцейську операцію.
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