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Сирський обговорив командувачем оборони Данії потреби ЗСУ

Головком наголосив на важливості співпраці з Данією.

Сирський обговорив командувачем оборони Данії потреби ЗСУ
Олександр Сирський і Майкл Віґґерс Гілдґаард
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Києві зустрівся із командувачем оборони Данії генералом Майклом Віґґерсом Гілдґаардом і обговорив негайні потреби ЗСУ.

Про це Головнокомандувач повідомив у Facebook.

"Відбувся візит у Київ новопризначеного Командувача оборони Данії Генерала Майкла Віґґерса Гілдґаарда. З першого дня повномасштабного вторгнення Данія була на боці України, на боці захисту демократії та свободи", — ідеться у повідомленні.

Під час зустрічі військові обговорили нагальні потреби Збройних Сил України на різних напрямках та шляхи і можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду.

"Користуючись нагодою, подякував данському уряду та народу за системну підтримку українського війська. Партнерство з Данією, однією з країн-засновниць НАТО, лишається для нас вагомою підтримкою", — додав Сирський.

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