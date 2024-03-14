У середмісті Харкова впав БПЛА, постраждалих немає

Уночі росіяни атакували Україну безпілотниками: Повітряні Сили повідомляли про рух "шахедів" з півдня в бік Харківської області.
Міський голова Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram розповів, що один із БПЛА вдарив по об'єкту цивільної інфраструктури, завдавши руйнувань. На місці працювали відповідні служби.
За уточненою інформацією, яку мер надав близько 4:30 ранку, ударний безпілотник впав у середмісті посеред приватних будинків. Постраждалих внаслідок атаки немає.
- У Сумах внаслідок влучання дрона у житловий будинок в ніч на середу загинуло двоє людей.