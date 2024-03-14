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У середмісті Харкова впав БПЛА, постраждалих немає

Мер повідомляв, що пошкоджено об'єкт інфраструктури та будинки поряд з ним.

У середмісті Харкова впав БПЛА, постраждалих немає
Робота сил ТРО проти "шахедів"
Фото: EPA/UPG

Уночі росіяни атакували Україну безпілотниками: Повітряні Сили повідомляли про рух "шахедів" з півдня в бік Харківської області.

Міський голова Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram розповів, що один із БПЛА вдарив по об'єкту цивільної інфраструктури, завдавши руйнувань. На місці працювали відповідні служби. 

За уточненою інформацією, яку мер надав близько 4:30 ранку, ударний безпілотник впав у середмісті посеред приватних будинків. Постраждалих внаслідок атаки немає.

   

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