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В Києві завершились роботи з ліквідації наслідків ранкової атаки росіян

У багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва загинуло чотири людини.

В Києві завершились роботи з ліквідації наслідків ранкової атаки росіян
Наслідки російського обстрілу у Голосіївському районі Києва 7 лютого
Фото: Пресслужба ДСНС

Столичні рятувальники о 20:10 закінчили аварійно-рятувальні роботи у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Унаслідок ранкової атаки у багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло 4 людей”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок атаки постраждало 39 людей. Психологічну допомогу надано 85 людям.

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Також з будинку евакуйовано 40 людей та 28 врятовано. 

Наслідки російського обстрілу у Голосіївському районі Києва 7 лютого
Фото: Пресслужба ДСНС
Наслідки російського обстрілу у Голосіївському районі Києва 7 лютого

Наслідки російського обстрілу у Голосіївському районі Києва 7 лютого
Фото: Пресслужба ДСНС
Наслідки російського обстрілу у Голосіївському районі Києва 7 лютого

Наслідки російського обстрілу у Голосіївському районі Києва 7 лютого
Фото: Пресслужба ДСНС
Наслідки російського обстрілу у Голосіївському районі Києва 7 лютого

Наслідки російського обстрілу у Голосіївському районі Києва 7 лютого
Фото: Пресслужба ДСНС
Наслідки російського обстрілу у Голосіївському районі Києва 7 лютого

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