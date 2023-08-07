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Двоє людей загинули, пʼятеро поранені внаслідок обстрілу Кругляківки Харківської області

Росіяни вдарили по приватних будинках. 

Двоє людей загинули, пʼятеро поранені внаслідок обстрілу Кругляківки Харківської області
Обстріл Харківської області
Фото: Єрмак у Telegram

Російська армія обстріляла ракетами Кругляківку Харківської області. Влучили по приватних будинках. 

За попередніми даними, загинули двоє, поранені ще пʼятеро людей. Про це голова ОПУ Андрій Єрмак повідомив у Теlegram

"Росіяни обстріляли чотирма керованими авіабомбами село Кругляківка, що в Куп’янському районі. Влучили по приватних будинках", – написав він.

Оновлено. В Нацполіції уточнили, що ворог використав проти цивільних людей керовані авіабомби та касетні боєприпаси.

Внаслідок ударів авіабомбами загорівся приватний будинок. Загинули 45-річна жінка і 65-річний чоловік. Ще двоє цивільних отримали травми.  

Коли на місце влучання приїхали правоохоронці та надзвичайники, противник здійснив повторний обстріл касетними боєприпасами.

Поранені двоє рятувальників ДСНС та слідчий поліції.

Голова ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що обстріл стався близько 19:45 - окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка.

"Госпіталізували до лікувальних установ двох жінок та двох чоловіків. Ще одна жінка 62 років отримала медичну допомогу на місці. Під повторний обстріл окупантів потрапили рятувальники. Постраждали двоє співробітників ДСНС, їх госпіталізували до медичної установи", - написав він у Telegram.

Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі.  Екстрені служби працюють на місці та ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, що сьогодні вранці окупанти уже били по Купʼянському району. Під обстріл потрапила Кучерівка. Загинули двоє, поранені ще троє людей. 

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