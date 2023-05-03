Від початку доби в Херсонській області росіяни убили вісьмох цивільних (оновлено)

Унаслідок ворожого обстрілу Степанівки загинули троє цивільних. Про це повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

За даними ОВА, загиблі – енергетики.

За сьогодні росіяни вбили ще чотирьох осіб, чотирьох поранили. Зокрема, ворог обстріляв єдиний працюючий гіпермаркет Херсона. Загинули і поранені працівники та відвідувачі.

Соболевський закликав мешканців Херсона уникати відкритих територій – є загроза обстрілу.

Оновлення. Ворог вдарив по херсонському залізничному вокзалу. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє поранені.

Також окупанти вдарили по Токарівці. Унаслідок обстрілу на подвірʼї будинку загинув чоловік. Сьогодні місцева влада повідомила, що з 20 години 5 травня по 6 годину 8 травня в Херсоні ввели комендантську годину. Перебування на вулиці буде заборонено протягом усіх 58 годин. Місто закриють на вʼїзд та виїзд. Це повʼязано з необхідністю сприяння правоохоронцям.