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Метро Києва працює як укриття, рух зупинили (оновлено)

Не працює пересадка "Театральна" – "Золоті ворота". 

Метро Києва працює як укриття, рух зупинили (оновлено)
Фото: Україна зараз

У Києві зупинили рух поїздів в метро. Це відбулося під час масованої російської атаки на столицю.

Усі підземні станції метро працюють як укриття, повідомили в КМДА.

"Рух зупинено, водночас підземні станції працюють як укриття! Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", – повідомили в КМДА.

Спочатку рух зупигили тільки червоною гілкою, але після другої серії ударів по столиці – на всіх. 

Залишайтеся в укриттях!

Нагадаємо, внаслідок влучань у Києві є потерпілі і, за попередніми даними, жертви. В центрі міста ракета влучила на дитмайданчик у парку. Загорілись цивільні авто, що просто їхали дорогою. 

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