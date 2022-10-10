Метро Києва працює як укриття, рух зупинили (оновлено)

У Києві зупинили рух поїздів в метро. Це відбулося під час масованої російської атаки на столицю.

Усі підземні станції метро працюють як укриття, повідомили в КМДА.

"Рух зупинено, водночас підземні станції працюють як укриття! Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", – повідомили в КМДА.

Спочатку рух зупигили тільки червоною гілкою, але після другої серії ударів по столиці – на всіх.

Залишайтеся в укриттях!

Нагадаємо, внаслідок влучань у Києві є потерпілі і, за попередніми даними, жертви. В центрі міста ракета влучила на дитмайданчик у парку. Загорілись цивільні авто, що просто їхали дорогою.